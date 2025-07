Couper le cordon des Échoués et les tuer instantanément

Pour celles et ceux qui ont joué au premier opus, vous serez ravi d’apprendre que la méthode en question est de retour dans Death Stranding 2. En effet, nous pouvions tout simplement couper le cordon ombilical grâce à un upgrade des menottes de Bridges. Mais comme vous le savez, maintenant que c’est l’APAC qui gère l’expansion du réseau chiral, la bague-terminal a remplacé ces menottes.

Ainsi, il faut attendre d’arriver à la fin de la commande principale n°016, synonyme de connexion avec Mike Northcote de l’Observatoire environnemental du Nord, afin d’obtenir l’objet Hémo-boomerang.

Bien que l’on vous dise surtout que ce boomerang permet d’atteindre les ennemis à distance, c’est avec cet outil que vous pourrez de nouveau couper le cordon des Échoués guetteurs, autrement dit, ceux de base, et non pas ceux qui sont capables de vous voir.

Pour couper ce cordon, il faut s’approcher doucement d’un Échoué tout en retenant sa respiration. Puis, dès que l’option apparaît à l’écran, appuyez sur la touche O pour trancher le cordon. En plus d’éliminer un Échoué sans tirer une seule balle, et de récolter son ou ses cristaux chiraux facilement, vous obtiendrez un like de sa part, car il s’agit de la façon la plus « morale » de les libérer.

Vous avez donc tout intérêt à procéder ainsi pour vous débarrasser des Guetteurs. Cela étant dit, faites attention aux Échoués rouges, et surtout dorés, qui ont tendance à se balader. Ensuite, cette méthode ne marche pas sur les Échoués suivants :

Les Échoués gris géants, qui n’ont pas de cordon ;

Les Échoués veilleurs, qui ont des yeux et n’ont pas de cordon ;

Les Échoués guetteurs qui flottent suffisamment haut dans les airs pour être hors de portée ;

Les Échoués enfoncés dans le sol. Ils peuvent toutefois être « décoincés » en se faisant repérer volontairement. Éloignez-vous le temps que l’Échoué arrête de vous chercher puis revenez vers lui discrètement pour lui couper le cordon.

Retrouvez d’autres astuces et informations sur Death Stranding 2: On the Beach en vous rendant sur notre guide complet du jeu.