Le résumé complet de l’Opening Night Live de la gamescom 2020

Mettant un point final au fameux Summer Game Fest, tout en lançant les festivités de la gamescom 2020, l’Opening Night Live présenté par Geoff Keighley nous avait promis de nouveaux trailers pour de nombreux jeux annoncés, ainsi que quelques surprises. Voici ce qu’il fallait retenir de l’événement.

Des jeux prometteurs mais un rythme inégal

Avant de démarrer officiellement l’émission, le pré-show nous a offert quelques annonces à commencer par un nouveau trailer pour Scarlet Nexus, le prochain titre de Bandai Namco, où l’on a pu voir quelques personnages supplémentaires.

On a également eu droit à un trailer pour DiRT 5 qui a présenté son mode créateur ainsi qu’un nouvel aperçu de Quantum Error, un FPS horrifique qui sortira sur PS4 et PS5 cette année.

Le vrai show a commencé par Call of Duty : Black Ops Cold War, qui a ouvert la cérémonie en nous présentant une cinématique du mode solo, où l’on peut voir les différents personnages importants de ce nouveau scénario. C’est bien peu il faut l’avouer, mais ce n’est que partie remise puisque le multijoueur du titre nous donne rendez-vous pour le 9 septembre.

Plus intriguant, le trailer de Unknown 9: Awakening nous emmène dans un tout nouvel univers puisqu’il s’agit d’une nouvelle licence. Il s’agit là d’un projet transmedia, puisqu’un roman est déjà sorti tandis que l’univers continue d’être développé par des podcasts et un comics. On suivra Haroona, une fille élevée dans les rues de Calcutta en Inde, qui a des visions sur sa propre mort tout en accédant à une nouvelle dimension. Un jeu mystérieux qui arrivera sur PC et consoles de nouvelles génération, sans date de sortie plus précise.

Beaucoup plus violent, DOOM Eternal a tenu sa promesse avec un trailer pour son DLC The Ancient Ones, dans lequel le DOOM Slayer sera visitera de nouvelles zones, avec tout un tas d’ennemis à occire.

Alors qu’on ne s’y attendait pas forcément, Dragon Age 4 a refait parler de lui, mais seulement pour nous présenter quelques concepts arts à travers un journal de développeurs, où l’on en apprend un peu plus sur le contexte de cet opus et sur les personnages que l’on va rencontrer, avec quelques têtes connues des anciens épisodes. Malheureusement, aucune vraie image du jeu n’a été dévoilée ici.

On passera rapidement sur le passage loufoque avec le Doc de Retour vers le Futur, qui servait à introduire Surgeon Simulator 2, tout comme on évoquera rapidement l’officialisation de The Walking Dead : Bridge Constructor, dont le nom suffit à expliquer le concept. Il faut néanmoins célébrer le retour de l’un des duos les plus célèbres du jeu vidéo, puisque Sam & Max auront droit à un nouvel opus prochainement, mais en VR.

World of Warcraft: Shadowlands est ensuite venu présenter sa série de courts-métrages d’animation, Afterlives, avec son premier épisode centré sur Uther. On retiendra également un nouveau trailer in-game mais aussi la date de sortie de l’extension, fixée au 27 octobre prochain à 00h01 précisément.

Puisque la série Warhammer ne s’arrête jamais, un nouvel opus a été dévoilé ici, avec Warhammer: Age of Sigmar – Stormground, qui a simplement montré un trailer expéditif. Crash Bandicoot 4: It’s About Time est lui aussi passé brièvement pour parler de ses niveaux Flashback, qui arboreront un style rétro.

Après un bref passage de Outriders et de WWE 2K Battlegrounds, on a enfin eu droit à quelques nouvelles concernant Little Nightmares 2, qui était resté silencieux depuis la dernière gamescom. Cette fois-ci, le titre nous annonce sa date de sortie avec la publication d’une nouvelle vidéo, qui nous dépeint encore une fois l’univers si angoissant de cette licence.

Par la suite, Star Wars Squadrons est venu nous en dire plus sur son solo avec un nouveau trailer, qui mettait en avant les pilotes de l’Empire et la Résistance. On retrouve alors de nombreux personnages cultes de la saga, que nos avatars pourront croiser durant l’aventure.

Et ce n’était pas le seul segment sur Star Wars, puisque la saga va s’inviter dans les Sims 4 à travers l’extension Voyage sur Batuu, dans lequel nos personnages pourront côtoyer Rey, Kylo Ren et BB-8. On retrouvera ces mêmes protagonistes dans LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, la compilation ultime qui ne sortira finalement pas cette année, mais au printemps 2021.

Histoire de refermer le chapitre Star Wars, on a appris que Daisy Ridley, qui incarne Rey dans la saga, était présente au casting vocal de Twelve Minutes, en plus de James McAvoy et Willem Dafoe. Un casting de rêve pour un jeu qui promet d’être intéressant à suivre.

GodFall a une nouvelle fois montré un court extrait, présentant une nouvelle armure, tandis que Mafia: Definitive Edition a dévoilé un trailer centré sur son histoire, où l’on peut une nouvelle fois constaté à quel point ce remake fait du bien au jeu.

Comme Geoff Keighley l’avait promis, Age of Empire III était de retour pour nous informer qu’il sortira finalement le 15 octobre prochain, et qu’il sera directement inclus dans le Game Pass. On découvre par la même occasion une vidéo inédite qui présente brièvement le jeu.

Après le passage éclair de Chorus, Fall Guys a levé le voile sur sa saison 2, qui sera donc sous le signe du médiéval avec de toutes nouvelles épreuves ainsi que de mécaniques inédites, avec des blocs à pousser pour atteindre certains endroits. Bien entendu, une pléthore de costumes liés au thème seront disponibles comme une armure de chevalier, des robes de sorciers et même des costumes de dragons.

Medal of Honor: Above and Beyond est venu apporter la touche VR de la soirée en plus de Sam & Max, avec un trailer impressionnant qui montre l’envie du titre de proposer une expérience de jeu en réalité virtuelle très poussée.

Et puisque Fall Guys ne suffisait pas à représenter le genre du Battle Royale, Spellbreak est venu confirmer sa date de sortie durant la soirée. Le titre arrivera donc le 3 septembre prochain et sera disponible en free-to-play.

Avant que l’Opening Night Live ne se termine, on a noté que la licence Turrican revenait d’entre les morts grâce à une compilation, mais aussi que Destiny 2 a offert un nouvel aperçu de Beyond Light, qui sortira le 10 novembre prochain.

C’est donc Ratchet & Clank: Rift Apart qui a servi de point final à cette cérémonie, avec une présentation de près de 7 minutes, où l’on a pu revoir la séquence que l’on avait découverte lors du reveal du jeu.

Cette fois-ci, la démo a été diffusée sans montage additionnel, histoire de bien mettre en avant les capacités du SSD de la PlayStation 5. On ne découvrira finalement pas grand-chose de nouveau, mais nul doute que cet extrait de gameplay saura faire trépigner d’impatience les fans de la saga, tout comme ceux qui attendent les premiers jeux qui feront honneur à la nouvelle génération.

C’est tout pour cet Opening Night Live, qui a sans doute duré trop longtemps pour ce qu’il avait a présenter, la faute à quelques pubs et des passages pas forcément nécessaires qui ont haché le rythme. Au moins, Geoff Keighley n’avait pas fait grimper les attentes, ce qui montre qu’il a retenu les leçons de son propre Summer Game Fest, qui se termine sans grand coup d’éclat malgré quelques annonces sympathiques.