Ratchet & Clank: Rift Apart montre les capacités de la PS5 avec une longue vidéo de gameplay

Lors de son annonce durant la conférence PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart avait fait sensation puisqu’il était l’un des seuls jeux à avoir véritablement offert une séquence de gameplay qui sentait bon le changement de générations. Aujourd’hui, le titre en a dévoilé encore plus lors de l’Opening Night Live de la gamescom, comme cela a été annoncé il y a quelques jours.

« Sans transition » voici la démo

Nous avons donc droit à une séquence très similaire à celle que l’on a pu voir avant, mais plus longue avec un meilleur aperçu des capacités de la console et de Ratchet. Tout d’abord on sait maintenant que tout ce bazar avec les portails dimensionnels est l’oeuvre du terrible Dr. Nefarious. Il s’agira d’une toute nouvelle aventure se situant après Ratchet & Clank : Nexus. Alors que le chaos s’empare de Megalopolis, Ratchet & Clank vont utiliser de nouvelles armes et capacités notamment celle qui permet d’utiliser des portails en combat.

Après un bref aperçu auparavant des changements instantanés d’environnements via des portails, cette séquence de gameplay plus longue nous confirme effectivement que le SSD de la PS5 permet des merveilles à ce niveau-là. Le titre n’aura donc aucun temps de chargement et le système haptique de la manette DualSense proposera des ressentis différents selon les armes maniées. Les développeurs n’ont cependant pas voulu révéler le nom du Lombax femelle qui reste encore un mystère.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible en exclusivité sur PlayStation 5 avec une date vaguement située à la « fenêtre de lancement de la PS5 ».