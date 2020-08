Star Wars Squadrons fait chauffer les moteurs avec un extrait de gameplay pour le solo

Star Wars Squadrons nous a déjà présenté un peu de gameplay après son annonce, mais le jeu d’Electronic Arts a choisi l’Opening Night Live pour en remettre une couche avec un nouvel extrait de gameplay.

La campagne solo nous en dit plus

On a donc un nouvel aperçu du mode solo, où vous pourrez jouer des deux côtés de la guerre. Quand vous ne serez pas occupés à combattre, vous pourrez customiser votre vaisseau mais aussi discuter avec des personnages bien célèbres de la saga.

Star Wars Squadrons sera disponible dès le 2 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre est actuellement en précommande pour 34 euros seulement chez Amazon, Leclerc et Auchan.