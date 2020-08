Call of Duty: Black Ops Cold War nous diffuse une nouvelle cinématique

À l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom, Call of Duty: Black Ops Cold War en a profité pour se dévoiler à travers un story trailer plaçant un peu le background du nouveau jeu d’Activision.

Échouer n’est pas une option

Après donc avoir eu pas mal d’infos hier sur le nouvel opus d’une des saga FPS les plus populaires, le titre de Treyarch et Raven Software nous fait donc assister au » Perseus Briefing ». On apprend également quelques informations supplémentaires telles que la campagne solo qui se déroule en 1981 ou bien encore que celle-ci intègre des fins multiples.

Call of Duty: Black Ops Cold War, débarquera le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.