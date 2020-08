Medal of Honor: Above and Beyond montre son trailer centré sur l’histoire

Annoncé il y a un an avec pas mal d’informations, le titre VR Medal of Honor: Above and Beyond profite de la cérémonie d’ouverture de la gamescom pour nous gratifier d’un nouveau trailer centré sur l’histoire du du jeu.

Retour aux sources pour Medal of Honor, et en VR s’il vous plaît !

Comme nous le savions d’ores et déjà, Medal of Honor: Above and Beyond prendra place pendant la seconde guerre mondiale. Le trailer nous montre que l’on y incarnera par ailleurs un agent du service Office of Strategic Services (OSS) en pleine occupation nazie, et où vous devrez filer un coup de main à la résistance française.

Côté personnages, sachez que l’on retrouvera quelques protagonistes iconiques de la franchise comme Manon Batiste de la résistance française ou encore le scientifique Dr Gronek. En clair, le titre VR ne délaissera pas les joueurs hardcore de la franchise.

En ce qui concerne le gameplay pas de doute, le soft se présentera comme un FPS avec des contrôles relativement traditionnels, mais avec une immersion qui restera toujours aussi impressionnante en réalité virtuelle. Qui plus est, force est de constater que le titre parait quand même assez joli pour de la VR.

Très clairement, Medal of Honor: Above and Beyond devrait on l’espère contenter les joueurs qui attendaient un nouveau volet de la licence depuis des lustres. C’est chose faite, et il ne manque plus qu’à voir de quoi il en retourne à sa sortie.

Justement, concernant sa date de sortie, Medal of Honor: Above and Beyond est prévu pour un vague holiday 2020 sur PC via Oculus Rift, Rift S et Quest. On notera que la version PlayStation VR n’a pas été mentionnée pour l’heure, même si cela ne saurait tarder dans un futur proche.