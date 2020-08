Age of Empires III: Definitive Edition sortira le 15 octobre

Il avait été évoqué pour la conférence d’ouverture, Age of Empires III: Definitive Edition a lâché une nouvelle bande-annonce ce soir. Le retour du célèbre RTS va se faire prochainement puisque bonne nouvelle, on a également une date de sortie. Prenez votre agenda, cela arrivera le 15 octobre 2020.

Bientôt le 4 ?

Cela sortira au prix de 19.99€ avec une disponible sur PC via Steam et Window 10. Bonne nouvelle, il est également inclus dans le Game Pass (PC) dès le jour de sa sortie. Une excellente occasion pour (re)découvrir ce jeu de stratégie en temps réel sorti dans les années 2000 et dont beaucoup de joueurs se souviennent.

Après un second volet qui avait proposé une très bonne remasterisation, on est en droit d’attendre le même traitement de faveur ici. On aura un gameplay modernité, des fonctionnalités améliorées, des graphismes 4K et une bande-son entièrement remasterisée. Maintenant que les trois premiers volets ont eu droit à leur coup de jeune, Age of Empires IV semble être le prochain.