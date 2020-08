Spellbreak sera disponible gratuitement le 3 septembre prochain

Nouvelle annonce liée à la Gamescom, il s’agit cette fois de la sortie officielle de Spellbreak, le Battle Royale de Proletariat qui avait dévoilé son portage sur Xbox One et Switch quelques mois auparavant.

Préparez vos meilleurs sorts !

C’est à travers une vidéo mouvementée que l’on apprend que cette sortie se fera en simultanément sur les plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC via l’Epic Games Store le 3 septembre prochain.

Bien sûr le titre sera accessible gratuitement. Il ne reste plus qu’à atteindre la petite semaine qui nous sépare de la sortie du jeu pour devenir le mage ultime !