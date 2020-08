Little Nightmares 2 réapparaît enfin avec une nouvelle vidéo et sortira le 11 février

On ne l’avait plus revu depuis la dernière gamescom, et Little Nightmares 2 a choisi cette édition 2020 pour sortir de son trou, avec un nouveau trailer qui nous expose son univers.

Le jeu nous donne rendez-vous pour 2021

Quelques images de gameplay on été montrées ici, avec le nouveau protagoniste de cette aventure, dans une ambiance toujours aussi oppressante et angoissante avec des créatures toujours plus terrifiantes. En plus de cela, on apprend enfin la date de sortie du titre, fixée au 11 février 2021.