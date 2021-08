Grow: Song of the Evertree : Trailer de gameplay, date de sortie, bêta fermée, le sandbox coloré fait le plein d’infos

Révélé au cours de l’Indie Expo Live 2021, Grow: Song of the Evertree a pu charmer lors des premières images qui ont été diffusées. mais nous avait quitté sans laisser de date de sortie.

Aujourd’hui, Prideful Sloth et 505 Games ont non seulement précisé que le jeu sortirait le 16 novembre mais également que celui-ci ferait l’objet d’une bêta fermée, le tout accompagné d’une présentation de gameplay.

Yonder 2.0

Le trailer nous montre une partie des possibilités offertes par Grow: Song of the Evertree. Cet univers coloré étale ses mécaniques de gestion, où l’on peut placer des bâtiments de différentes fonctions avec une certaine liberté d’emplacement. Vous pourrez également personnaliser ces structures et disposer des objets de décoration afin de mettre un peu de vie dans vos villages, en sachant que les personnages sont eux aussi customisables en changeant coupe et couleur de cheveux, ainsi que les habits.

Au sein de ce village, des habitants auront des quêtes à fournir, et les remplir permettra de gagner leur confiance pour occuper certains postes au sein de vos bâtiments et forger une solide communauté. L’aventure ne se limite pas aux frontières des villes, et le monde regorge de ressources à récupérer et de créatures originales à découvrir, dont certaines peuvent même vous accompagner.

Grâce à des compagnons volants, il sera même envisageable de faire pousser des graines magiques sur les branches de l’Evertree, et ainsi créer vos propres mondes grâce à vos talents d’alchimiste, puis explorer les lieux et autres secrets apparaissant au fur et à mesure de leur croissance.

Clairement, la plupart de ces ingrédients cités jusqu’ici nous fait ressentir cette vibe Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, comme si nous avions affaire à une version plus aboutie de ce dernier. Une impression qui se dessine également grâce à certaines animations, ou encore à ce parapluie qui permet de regagner le sol en planant tranquillement depuis les hauteurs.

Grow: Song of the Evertree arrivera le 16 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch au prix de 24,99€ et profitera d’une version physique à 29,99€ sur la console hybride de Nintendo, en février 2022. D’ici là, une bêta fermée se prépare et les inscriptions se sont ouvertes aujourd’hui à cette adresse.