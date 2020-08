DOOM Eternal date son DLC « The Ancient Gods » en vidéo

Lors de la QuakeCon at Home, DOOM Eternal nous a offert un premier aperçu de son premier DLC, The Ancient Ones, en nous donnant rendez-vous pour la gamescom. Le titre est en effet apparu lors de l’Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, avec un nouveau trailer et surtout une date de sortie.

Plus de « Dooooom »

Bethesda et Id Software nous ont donné un nouvelle aperçu de l’épisode 1 de l’extension « The Ancient Gods ». Comme le montre ces images, le Doom Slayer va encore avoir du pain sur la planche avec de nombreux démons à dézinguer dont des nouveaux pour le plus grand plaisir des joueurs. Ce nouveau contenu inclura de nouvelles zones jamais vues dans l’univers de Doom. Il sera possible de l’obtenir grâce au « Year One Pass » (coûtant 29.99€ incluant l’accès des DLC 1 et 2) ou en version stand alone pour 19.99€. Il ne sera pas nécessaire de posséder le jeu de base pour y jouer.

The Ancient Gods, Épisode 1, sera disponible le 20 octobre prochain. On présume donc que les versions next-gen de ce Doom devrait être disponible dans ces eaux-là. DOOM Eternal est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series X, ainsi que sur Switch.