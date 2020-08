Bridge Constructor : The Walking Dead s’annonce en vidéo

Après moult versions de Bridge Constructor avec notamment Bridge Constructor Portal, la licence est de retour dans un nouveau background, qui n’est autre que The Walking Dead.

Construire des ponts en pleine apocalypse zombies, qui dit mieux ?

Ce premier trailer en live-action dans une ambiance totalement zombiesque nous donne droit en somme à une nouvelle itération de Bridge Constructor avec Bridge Constructor: The Walking Dead. Le titre est toujours développé par Clockstone en étroite collaboration avec AMC, et vous devrez toujours construire des ponts sûrs pour y faire passer vos véhicules sans encombres.

Et bien évidemment The Walking Dead oblige, vous devrez construire vos ponts en faisant attention aux walkers rôdant dans le coin. Vous retrouverez également des survivants iconiques de la série avec Daryl, Michonne ainsi que Eugène.

Notez enfin que Bridge Constructor: The Walking Dead sortira plus tard cette année sur PC, PS4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X. Pour plus d’informations à son sujet, vous pouvez toujours jeter un œil à la page Steam du soft.