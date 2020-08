Crash Bandicoot 4 : It’s About Time présente ses niveaux Flashback

Autre jeu à avoir profité du live Gamescom pour se montrer davantage, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a saisi l’occasion pour nous parler cette fois d’une nouvelle facette de gameplay, les niveaux Flashback.

Back to the 90s

Dans un look rétro des années 90, les niveaux Flashback nous promettent de mettre à contribution notre skill et notre capacité à résoudre des énigmes. Ces niveaux ne sont d’ailleurs pas sans rappeler visuellement les stages bonus les plus retors des premiers jeux Crash. Aussi, une forme inédite de collectibles, les cassettes Flashback, font également leur apparition. Celles-ci nous permettront d’en savoir plus sur les origines de Crash et Coco. Enfin, ceux-ci pourront s’essayer aux chambres d’essai du Dr Neo Cortex.

Après nous avoir montré ses dernières nouveautés lors du dernier State of Play, Crash Bandicoot 4: It’s About Time continue à se dévoiler petit à petit en attendant sa sortie le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One.