Une date de sortie pour World of Warcraft : Shadowlands

Cette ouverture de la Gamescom 2020 nous dévoilé un long trailer pour la prochaine extension « Shadowlands » du célèbre MMO de Blizzard mais surtout une date précise.

Quelle est la date de sortie de WoW Shadowlands ?

La nouvelle que vous attendez tous est évidemment la date de sortie. Blizzard a donc profité de cette conférence à la Gamescom pour nous donner rendez-vous : World of Warcraft Shadowlands sortira le 27 octobre prochain. Comme d’habitude, cela se passe sur PC, même si l’on attend des rumeurs qui évoquent une sortie sur consoles nouvelle génération.

Uther, la lumière !

World of Warcraft : Shadowlands s’est dévoilé à travers un trailer très sympathique sur le plan artistique. Il s’agit plus exactement du premier épisode d’une mini-série qui doit introduire les éléments narratifs de l’extension. Celui-ci est centré sur Uther le Porteur de Lumière et de son passage dans l’au-delà.

A quelle heure sera disponible Shadowlands ?

Blizzard en a profité pour dévoiler le calendrier de déploiement. Si la date de sortie est annoncée pour le 27 octobre, il faudra cependant attendre… Une minute avant d’y jouer. Oui, bon. En France, le déploiement se fera donc le 27 à 00h01 précisément.

Quelles sont les éditions de Shadowlands ?

Il y aura trois éditions pour l’extension :

Contenu de la Base Edition

Tout le contenu de Shadowlands.

Contenu de l’Heroic Edition

Le Sésame pour le contenu de Shadowlands , disponible avec le préachat.

, disponible avec le préachat. La monture Wyrm éternel ensorcelé , qui donne accès à une quête permettant d’obtenir l’ensemble de transmogrification habits du voyageur éternel.

Contenu de l’Epic Edition