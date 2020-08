Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu annoncé pour la rentrée

On ne s’attendait pas forcément à un crossover entre les deux, mais Electronic Arts a profité de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom pour annoncer Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, la prochaine extension majeure de la célèbre simulation de vie. Kylo Ren, Rey et R2D2 vont donc débouler dans la populaire franchise.

Tu t’es bien Batuu

Après la fac et l’écologie, Les Sims 4 s’attaque à l’univers Star Wars. On avait déjà eu une apparition furtive avec un Baby Yoda l’année passée. Mais cette fois, c’est un pack de jeu complet qui sera disponible sur Steam, Origin, PlayStation 4 et Xbox One le 8 septembre prochain.

Comme évoqué dans le communiqué, ce pack permettra de « jouer avec la vie » et de créer sa propre histoire Star Wars. L’intrigue se déroule sur Batuu, une planète éloignée inspiréede l’attraction Galaxy’s Edge de Disneyland Resort et Walt Disney World Resort. On part donc de la maison pour se rendre sur un nouveau lieu, on pourra choisir une faction avec qui collaborer et prendre parti soit en soutenant Rey et Vi Moradi (Résistance), soit jurer fidélité au Premier Ordre avec Kylo Ren soit rejoindre la troupe de Hondo Ohnada, connu dans les séries Clone Wars et Rebels.

On verra ça le 8 septembre mais on serait presque étonné de voir un tarif listé à 19.99€ pour ce pack. On est donc sur un pack de jeu et non sur une extension complète. Un bundle regroupant le jeu et l’extension sera vendu le même jour.