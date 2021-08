Severed Steel annonce sa date de sortie en vidéo

La seule chose que l’on attendait de Severed Steel, c’était sa date de sortie. Et celle-ci se dévoile enfin avec un nouveau trailer assez court lors du Livestream d’IGN.

Une sortie le mois prochain sur PC

Cette courte vidéo nous permet de voir à quel point ce FPS développé par Greylock Studios est toujours aussi stylé rien qu’avec le petit bullet time que l’on peut activer et les diverses acrobaties que l’on peut réaliser afin de venir à bout de nos adversaires. On rappelle par ailleurs que le soft vous permet d’incarner Steel, une protagoniste avec un seul bras et ayant des capacités surhumaines. La bougresse devra lutter contre une corporation dont elle a été victime. Soit dit en passant, vous pouvez retrouver notre preview à cette adresse si vous désirez plus d’infos.

Concernant sa date de sortie, sachez que Severed Steel sortira le 17 septembre prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Pour l’heure, pas plus de précisions sur la date de sortie des moutures PS4 et Xbox One, même si on se doute que cela ne saurait tarder.