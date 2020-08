LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sortira finalement au printemps 2021

Cela fait un petit moment que la compilation géante LEGO Star Wars : The Skywalker Saga se fait attendre, même si le titre avait laissé fuiter sa date de sortie en mai dernier. Le titre de Warner Bros et TT Games a enfin donné des nouvelles lors de l’Opening Night Live en dévoilant son gameplay en vidéo.

La Force sera avec nous en 2021

Pour rappel, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga compilera l’histoire des neufs films principaux de la saga, comme on peut le voir dans cette vidéo, qui met surtout la dernière trilogie à l’honneur. On apprend en plus de cela que le jeu sortira finalement au printemps 2021, ce qui vient contredire le leak d’il y a quelques mois.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X.