Twelve Minutes dévoile son casting vocal

Rappelez-vous, à l’E3 2019, un thriller interactif intitulé Twelve Minutes dévoilait au public son concept intéressant. Douze minutes, c’est la durée d’une boucle temporelle dans laquelle est piégé un homme, seul individu conscient de ce cycle interminable. Un faible temps dont il dispose pour se sauver lui et sa femme d’un inconnu leur voulant du mal.

Durant la Gamescom 2020, nous avons pu apprendre en vidéo le nom des acteurs prêtant leur voix au sein du titre d’Annapurna Interactive et Microsoft Studios.

Un casting vocal 4 étoiles

Nous pouvons donc compter sur la présence de stars du cinéma telles que James McAvoy (le jeune Professeur X dans la saga X-Men), Daisy Ridley (Rey dans la saga Star Wars) et Willem Dafoe (le Bouffon Vert dans le Spider-Man de Sam Raimi, mais aussi Nathan Dawkins dans le jeu vidéo Beyond Two Souls), de quoi apporter un ton très soigné à la narration proposée.

Twelve Minutes ne possède toujours pas de date de sortie précise, mais sera disponible « prochainement » sur Xbox One et PC.