La licence Sam & Max de retour en VR dans un premier teaser

La cérémonie d’ouverture de la gamescom a eu de quoi nous surprendre agréablement avec le retour de nos comparses iconiques, Sam & Max. Et visiblement, le nouveau titre sera à la sauce VR.

Un petit trailer et puis s’en va

En effet, un assez court teaser dans un contexte toujours cartoon qui fait le sel de la licence a pu nous confirmer le retour de nos deux héros. Comme vous pourrez le constater via ce teaser, le titre sera en réalité virtuelle.

Toutefois, les plateformes n’ont pas encore été annoncé, ni même le genre que prendra le jeu. En tout cas, il y a fort à parier que le titre se basera sur du point & click pur et dur, comme les précédents volets mais à la sauce VR.

Pour rappel, Sam & Max n’a plus donné le moindre signe de vie depuis 2010, et le titre épisodique par Telltale Games intitulé Sam & Max : The Devil Playhouse. En tout cas, on a hâte d’en savoir plus très prochainement pour ce jeu VR, qui n’a pas de date de sortie et qui est développé par un studio en revanche peu connu, Happy Giant.