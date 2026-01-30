God of War : La série TV continue d’agrandir son casting, on sait désormais qui incarnera Thor et Odin

La recherche d’Atreus continue

Le site Deadline nous en dit un peu plus sur le casting de God of War en indiquant que Mandy Patinkin rejoint la série pour jouer le rôle très important d’Odin. Un casting de choix pour le patriarche pas très sympathique, qui sera donc interprété par l’acteur que l’on a pu voir dans Homeland, et, il y a un petit moment, dans le film Princess Bride.

Le dieu du tonnerre a lui aussi trouvé son acteur en la personne de Ólafur Darri Ólafsson, qui jouera donc Thor pour faire face au Thor du jeu (Ryan Hurst) devenu Kratos pour cette série (oui c’est compliqué). Vous avez peut-être pu le voir dans la série Severance tout dernièrement, ou bien Your Friends and Neighbors.

Notez aussi qu’il y a quelques jours, Heimdall a lui aussi été casté et sera joué par Max Parker. Jusqu’ici, un beau casting, qui doit encore trouver certains de ses protagonistes à l’image d’Atreus ou encore Freya.

Pas encore de date de diffusion, mais avec toutes ces annonces, la production ne devrait pas tarder à commencer.