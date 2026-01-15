La série TV God of War trouve son Kratos, avec l’acteur qui jouait… Thor

D’un dieu à un autre

C’est en effet un acteur de la maison qui a été choisi pour incarner Kratos dans la série TV God of War. Il s’agit de Ryan Hurst, un acteur surtout connu pour son rôle dans Sons of Anarchy et qui a aussi été à l’affiche de The Walking Dead. Côté cinéma, vous avez peut-être pu l’apercevoir brièvement dans Il faut sauver le soldat Ryan, et vous le verrez au sein du casting de L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan. Mais c’est sa voix que vous reconnaitrez sans doute plus facilement si vous avez joué aux derniers jeux God of War, puisqu’il interprétait le rôle de Thor dans God of War Ragnarok.

Quitte à prendre des personnes issues des jeux, dommage que Christopher Judge ne rempile pas, mais Ryan Hurst reste un très bon choix sur le papier. Il a même déjà la barbe prête à l’emploi. Ce n’est en tout cas pas la première fois que les acteurs et actrices d’un jeu réapparaissent à l’écran dans d’autres rôles, puisque Troy Baker et Ashley Johnson, les Joel et Ellie de The Last of Us, étaient apparus dans la série de HBO.

On ignore ce qu’il en est pour le reste du casting à l’heure actuelle. Pas encore de date de diffusion pour cette série, dont la production devrait démarrer d’ici quelques mois.