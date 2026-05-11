Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
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Rédigé par Jordan
Une nouvelle semaine commence, avec des dizaines de nouveaux jeux à découvrir. Si Mixtape a étonnamment beaucoup fait parler de lui il y a quelques jours, il devrait se faire éclipser par certaines de sorties à venir cette semaine, et il y en a beaucoup à répertorier.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, pas mal de choses à voir, même si la sortie la plus scrutée sera celle de Subnautica 2 en accès anticipé. Pas juste parce qu’il s’agit de la suite d’un jeu très apprécié, mais parce que le développement du jeu a donné lieu à une vraie bataille judiciaire entre son studio et son éditeur, qui n’est certainement pas arrivée à son terme. On jettera aussi un œil au nouvel épisode de l’anthologie The Dark Pictures, qui s’en va cette fois-ci vers l’horreur spatiale avec Directive 8020.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
11 mai
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC)
- Outbound (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
12 mai
- The Dark Pictures: Directive 8020 (PC, PS5, Xbox Series)
- Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien (Switch 2)
- Clockwork Ambrosia (PC)
- Better than Dead (PC)
- Black Jacket (PC)
- Nitro Gen Omega (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
14 mai
- Subnautica 2 (PC, Xbox Series, accès anticipé)
- RoadOut (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- The Caribou Trail (PC, PS5)
15 mai
- Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series, accès anticipé)
- Summer House (PS5, Switch)
- Slots & Daggers (PS5, Xbox Series)
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