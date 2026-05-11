Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, pas mal de choses à voir, même si la sortie la plus scrutée sera celle de Subnautica 2 en accès anticipé. Pas juste parce qu’il s’agit de la suite d’un jeu très apprécié, mais parce que le développement du jeu a donné lieu à une vraie bataille judiciaire entre son studio et son éditeur, qui n’est certainement pas arrivée à son terme. On jettera aussi un œil au nouvel épisode de l’anthologie The Dark Pictures, qui s’en va cette fois-ci vers l’horreur spatiale avec Directive 8020.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

11 mai

12 mai

14 mai

15 mai