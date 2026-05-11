Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush

Disco Sfu

À mi-chemin entre Hi-Fi Rush et Sifu, le concept de Dead as Disco repose sur un mélange ingénieux de combats chorégraphiés où la musique rythme chaque coup porté. Si vous avez joué à Batman Arkham ou aux nombreux jeux ayant repris ce système de combat, vous ne serez pas dépaysé. Nous avons un bouton pour les coups basiques, un autre pour contrer et un dernier pour esquiver. Le principe est simple, mais diablement efficace.

L’autre grande qualité du titre, c’est qu’il sait habiller son concept avec un style flashy et néon qui fait mouche. Une esthétique d’abord incarnée par son héros, Charlie Disco. Revenu d’entre les morts, celui-ci compte bien prendre sa revanche sur les membres du groupe légendaire Dead as Disco. En affrontant vos anciens amis devenus des idoles légendaires, vous allez tenter d’en apprendre plus sur votre passé et surtout découvrir qui a bien pu vous tuer.

Charlie démarre son aventure dans un vieux bar délabré appelé « Le Encore », un lieu servant de HUB et pouvant être rénové et décoré. Pour le moment, en ce début d’accès anticipé, vous pouvez choisir parmi quatre combats de boss disponibles. Même si certaines transitions sont parfois assez hachées durant les cinématiques, chacun d’eux vous promet un concert mémorable où il vous faudra survivre à toutes les phases pendant 7 à 8 minutes. On commence tranquillement avec des vagues d’ennemis standards, puis les choses se compliquent progressivement avec des obstacles venant perturber la baston, comme des trains ou des voitures fonçant à toute vitesse sur le champ de bataille.

Bien que les combats n’aient rien d’insurmontable (surtout avec les checkpoints), l’intérêt et le challenge résident avant tout dans le système de scoring qui vous pousse à réaliser le combat et les combos parfaits jusqu’à la victoire. En plus de votre moveset de base, vous profitez d’une mécanique appelée le Fever Rush. En remplissant une jauge, vous pouvez maintenir une gâchette et un bouton d’attaque simultanément afin de déclencher une rafale de coups synchronisés avec la musique. Ces attaques sont idéales pour poursuivre efficacement vos combos sans temps mort en fonçant directement sur les ennemis.

Make Your Own Kind of Music

Chaque boss vaincu vous rapporte une nouvelle attaque de Fever Rush ainsi que des « fans », la monnaie du titre servant à acheter des cosmétiques, des décorations pour le bar, mais surtout des améliorations pour votre arbre de compétences. Bien que le contenu se termine assez vite, chaque Idole offre un spectacle différent, à commencer par son style musical. Dead as Disco profite d’une playlist assez variée à l’image de ses idoles, couvrant le rock, le rap, l’électro et même la K-pop. Les titres originaux sont d’ailleurs d’excellente facture, même si notre coup de cœur reste la reprise de Maniac durant l’affrontement contre Hemlock.

Obtenir des musiques sous licence représente forcément un coût pour un studio indépendant, mais on espère que le succès de l’accès anticipé permettra d’intégrer d’autres morceaux de ce calibre. C’est en tout cas bien parti, puisque le jeu s’est déjà vendu à 100 000 exemplaires seulement deux jours après son lancement sur Steam.

Malgré le manque de contenu du mode histoire, on peut compter sur un mode « Infinite Disco » proposant des combats demandant de remplir différents objectifs tout en obtenant le meilleur score possible. Toutefois, la meilleure addition actuelle reste celle des Custom Tracks. Grâce à cela, il est possible de charger n’importe quel fichier MP3 afin de jouer avec vos propres musiques.

Le petit inconvénient réside dans le fait de devoir indiquer le bon niveau de BPM afin que vos coups ne soient pas trop décalés par rapport au tempo. Heureusement, il est assez facile de trouver sur internet pour une grande partie des morceaux. Le jeu dispose même déjà d’un mod particulièrement bluffant permettant d’incarner Michael Jackson sur Smooth Criminal et Beat It. Autant dire que la communauté promet également de nous surprendre au fil des mois.

Il faut toutefois reconnaître que les musiques plus douces n’offrent pas toujours un rendu satisfaisant. En revanche, avec des morceaux particulièrement dynamiques, notamment issus du jeu vidéo, le résultat peut être excellent. Parmi nos essais les plus convaincants, on retrouve notamment le thème de Mortal Kombat ou encore Bury The Light de Devil May Cry 5.

Même en accès anticipé, Dead as Disco procure déjà un plaisir immédiat et une expérience suffisamment solide pour se laisser tenter, malgré une feuille de route qui promet de nombreux ajouts à l’avenir. Il faut dire qu’il s’agit du genre de jeu que l’on relance de temps à autre pour se défouler sur quelques morceaux, mais la possibilité d’ajouter ses propres musiques constitue évidemment l’argument numéro un pour prolonger le plaisir à l’heure actuelle.