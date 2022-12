God of War : La série qui sera diffusée sur Amazon se veut être très respectueuse des jeux

Etant donné que Sony se lance de plus en plus dans les adaptations de ses jeux en provenance des PlayStation Studios, ce n’était qu’une question de temps avant que God of War décroche la sienne. C’est finalement une série TV qui va voir le jour et qui a été commandée la semaine dernière par Amazon Prime Video. Vernon Sanders, qui est à la tête de la division télévision d’Amazon, a eu quelques mots pour cette adaptation qui sera forcément très suivie.

Une série vraiment fidèle au jeu de 2018 ?

Des adaptations qui s’éloignent de l’essence des jeux, on a quelques exemples en tête, mais God of War ne devrait pas être l’une d’elles. C’est en tout cas ce qu’affirme Vernon Sanders chez Collider :

«Nous avons beaucoup de réussite avec les adaptations, que ce soit Invincible ou The Boys […] Nous savons qu’il y a une grande base de fans passionnés pour God of War. Ce que nous recherchons toujours, c’est s’il y a un vrai noyau émotionnel, s’il y a une vraie histoire, et je pense que c’est justement ce qui rend God of War si spécial. »

Il continue en parlant du travail déjà réalisé par les scénaristes et des showrunners :

« Au centre de tout cela se trouve cette histoire de pères, de fils et de familles, dans cette fresque épique géante. Donc, ce que Rafe, Mark et Hawk ont proposé pour la première saison, et pour la série, je pense, est à la fois incroyablement fidèle au matériel de base et également convaincant en soi. Si vous n’avez jamais joué au jeu, vous tomberez amoureux de la série et vous vous sentirez très vite impliqué. Donc, nous pensons que ça va être énorme. »

Une confiance que l’on aimerait bien avoir de notre côté, mais on se gardera d’avoir de voir les premières images du show, en attendant de savoir le casting de cette série.