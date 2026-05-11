Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année

Un mois pour trouver un repreneur

Nacon n’a pas communiqué activement sur le sujet, mais le sujet de la revente de Midgar Studio est bien ouvert chez l’éditeur français. Gautoz du média Origami a découvert qu’une offre pour le rachat du studio était désormais déposée sur le site du cabinet Pivoine Avocats, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 16 juin prochain. Comme avec Spiders, Nacon ne semble donc s’accorder que très peu de temps pour trouver un repreneur ici. On ne sait pas si cette revente englobe aussi les licences du studio ou non (ce n’était par exemple pas le cas pour Spiders).

Cette revente fait d’autant plus tâche dans la mesure où elle a été déposée le lendemain de la nouvelle présentation d’Edge of Memories, prochain jeu de Midgar Studio, lors du Nacon Connect. Le timing n’est encore une fois pas bon (tout comme la décence), et il convient maintenant de se demander si le studio aura la chance de terminer son projet, qu’il y ait repreneur ou non. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi aucune période de sortie n’a été indiquée lors de cette présentation, même si Edge of Memories doit toujours sortir cette année.