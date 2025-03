God of War : Amazon commande déjà une deuxième saison pour l’adaptation de la saga en série TV

Amazon croit en Kratos

Moins prudent qu’un Netflix, qui annule ses projets à tour de bras, Amazon laisse un peu plus de temps à ses projets pour trouver leur public sur Prime Video. Surtout lorsqu’il croit au potentiel de la série, comme c’est le cas avec God of War. Sans doute motivé par le succès immense de The Last of Us, le groupe veut voir grand avec la licence de Santa Monica Studios, c’est pourquoi il aurait directement commandé deux saisons pour cette adaptation.

C’est justement le showrunner Ronald D. Moore qui le révèle au détour d’une interview au sein du Sackhoff Show :

« En ce moment, je travaille sur l’adaptation de ce jeu vidéo appelé God of War dont Amazon a commandé deux saisons, et ils m’ont demandé de venir. Je suis littéralement dans la salle des scénaristes, et c’est mon nouveau projet. »

Et si le scénariste a la confiance de beaucoup de personnes pour assurer ce projet, il avoue sans honte qu’il n’a pas terminé les jeux lui-même, dont les contrôles s’avèrent être trop complexes pour lui. Ce qui ne l’empêchera pas de raconter une bonne histoire pour autant si tous les ingrédients de la licence sont là, mais ça, on ne le vérifiera pas avant un bon moment.