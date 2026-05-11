Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai

Encore un rendez-vous manqué pour le douzième épisode ?

Yuji Horii, producteur emblématique de la saga, a fait comprendre que le prochain jeu de la série Dragon Quest sera bientôt révélé. Lors du dernier numéro du podcast KosoKoso, l’intéressé a indiqué :

« Nous organiserons un livestream le 27 mai. Je pense que nous pourrons également annoncer notre prochain titre. Il y a aussi d’autres surprises au programme. Restez à l’écoute ! »

Il est bien entendu trop tôt pour crier victoire et penser que Yuki Horii fait ici référence à Dragon Quest XII. Puisque la saga a eu droit à de nombreux remakes ces derniers temps, tandis qu’elle n’est jamais avare en spin-off, il est possible qu’il ne soit pas question du douzième épisode (surtout dans la mesure où celui-ci est techniquement déjà annoncé).

D’autant plus qu’une apparition d’un Dragon Quest XII aurait plus de chance d’arriver lors d’un State of Play ou lors des shows de Geoff Keighley, tant le jeu est attendu. On pourra donc plutôt parier sur un autre remake, même s’il restera encore à déterminer si celui-ci s’orientera vers de la HD-2D ou vers quelque chose de plus proche de Dragon Quest VII Reimagined.