Le prochain LEGO Batman et Forza 6 Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures

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Les éditeurs ont beau essayer de prendre toutes les précautions possibles pour empêcher leurs jeux d’arriver trop tôt sur le marché, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Warner Bros et Xbox en font aujourd’hui les frais, puisque LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir et Forza Horizon 6 sont tous les deux au cœur de fuites, même si les cas de figure sont différents.

LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir

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Jaquette de LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
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Date de sortie : 22/05/2026

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