Le prochain LEGO Batman et Forza 6 Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures

Les deux jeux sont déjà jouables chez certaines personnes

On commence par LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, avec un Bruce Wayne qui a quelque peu été victime d’une trahison chez Walmart. L’enseigne américaine a commis une sacrée erreur via son application, où les précommandes numériques pour la version Xbox du jeu ont été envoyées trop tôt aux clients. Via ResetEra, on apprend ainsi que plusieurs personnes sont en possession du jeu une dizaine de jours avant sa sortie. Heureusement pour nous, les fuites d’images sont pour l’instant peu nombreuses et les personnes qui ont accès au titre ne semblent pas vouloir gâcher la surprise à tout le monde, mais mieux vaut rester prudents.

Dans le cas de Forza Horizon 6, la situation est un peu plus problématique pour Xbox puisque le jeu serait déjà entre les mains des pirates. Tous les fichiers du jeu sont sortis par inadvertance sur Steam via le prétéléchargement du jeu, sans être cryptés comme ils devraient normalement l’être. Selon The Verge, cela a été repéré sur Reddit, et depuis, les pirates ont pu récupérer l’intégralité du jeu. Une erreur qui coûte donc cher à Microsoft, même s’il reste à voir si le lancement du jeu sera vraiment impacté la semaine prochaine (ou le 15 mai pour les possesseurs de la Premium Edition).