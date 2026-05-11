La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

Marcus Fenix prépare son plus beau Powerslam

Cet indice à propos de la sortie de Gears of War: E-Day, on le doit à la WWE et à l’organisation Lucha Libre AAA Worldwide. Ces deux derniers préparent l’événement Triplemania qui aura lieu du 11 au 13 septembre prochain, dates auxquelles les matchs de catch vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir des amateurs de ce type de divertissement.

Si cela nous intéresse aujourd’hui, c’est parce que l’on a appris via une vidéo promotionnelle que l’événement en question sera sponsorisé par Gears of War: E-Day. Un petit détail qui a en réalité beaucoup d’importance, étant donné que ce genre de sponsors est d’ordinaire réservé à des produits culturels dont la sortie est proche ou déjà passée, pas à des titres qui arriveront plusieurs mois après. Autrement dit, ce sponsor pourrait nous faire penser que Gears of War: E-Day arrivera aux alentours du mois de septembre. Un choix logique pour Microsoft, étant donné que le mois de novembre sera largement pris (par GTA 6).

Tout n’est encore que spéculation, mais des détails à propos de la sortie de ce Gears of War: E-Day seront donnés d’ici quelques semaines seulement.