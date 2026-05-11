La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

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Gears of War: E-Day sera LE gros focus de Xbox lors de son Xbox Games Showcase le mois prochain, puisque le jeu aura droit à son émission dédiée d’une demi-heure pour se présenter en long et en large. Tout porte à croire que ce nouvel épisode sortira donc bien cette année, reste encore à savoir quand. Un nouvel indice à ce sujet fait aujourd’hui beaucoup parler de lui.

Gears of War: E-Day

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Gears of War: E-Day
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Date de sortie : N/C

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