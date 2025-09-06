Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu

Amazon décroche une autre adaptation

Cela fait presque une décennie que l’on entend parler d’une adaptation de Life is Strange, sans que celle-ci n’arrive à prendre forme. Les dernières nouvelles concernant ce projet faisaient état de la participation de Shawn Mendes à la bande-son de la série, et depuis, silence radio. Square Enix a patiné durant des années à trouver le bon partenaire, et selon Variety, c’est finalement Amazon qui va s’occuper de la production et de la distribution de l’adaptation de Life is Strange via son service Prime Video.

On apprend dans le même temps que la série a trouvé sa plume puisque c’est Charlie Cowell qui s’occupe d’écrire le scénario de cette série, tout en servant de showrunner et de productrice exécutive. Elle s’est fait connaître pour son travail sur les séries The End of the F***ing World et Kaos. Story Kitchen, qui a toujours son nez quelque part lorsque l’on parle d’adaptation, participera aussi à la production, en plus de LuckyChap et bien entendu Square Enix.

Selon les informations révélées par Variety, cette série suivra les événements du premier jeu en racontant l’histoire de Max et Chloé. Pas encore de date de diffusion pour ce show, ni de casting, mais cette fois, les choses devraient enfin avancer alors que les jeux, eux, sont à la peine, et ce malgré la sortie prochaine d’une compilation.