Shift Up promet que Stellar Blade 2 et Project Spirits seront révélés cette année

Le studio affirme son indépendance et prépare des annonces

L’existence de Stellar Blade 2 n’est plus un secret dans la mesure où Shift Up en parle sans détour, mais le jeu n’a pas encore eu droit à une annonce officielle ou à de premières images. Cela ne devrait cependant plus tarder. Dans son dernier bilan financier qui montre que Stellar Blade se vend toujours bien, Shift Up a promis que « le prochain Stellar Blade » sera révélé dès cette année 2026. Il en est de même pour Project Spirits, sachant que les deux jeux pourraient viser une sortie en 2027 si les plans n’ont pas bougé.

Il convient aussi de noter que Shift Up réaffirme que Stellar Blade 2 sera bien auto-édité, contrairement au premier épisode qui avait reçu le support financier de PlayStation. Ce sera la même chose pour le jeu du studio Unbound de Shinji Mikami, récemment racheté par Shift Up. On comprend par là que le studio souhaite renforcer sa figure d’acteur majeur en étant plus indépendant que jamais, même si Project Spirits sera quant à lui édité par Tencent.

On remarquera également que l’idée de sortir Stellar Blade sur d’autres plateformes flotte toujours dans l’air, même si le studio n’annonce rien à ce sujet pour le moment. Mais on en entendra peut-être parler lorsque le prochain jeu sera révélé, d’ici quelques semaines ou mois.