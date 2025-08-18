Voici les premières images de la saison 2 de la série Fallout produite par Amazon

Un tour à New Vegas

Avant d’assister à la bande-annonce de la saison 2 de Fallout, place donc à quelques images qui n’en montrent heureusement pas trop, mais mieux vaut éviter de les regarder si vous n’avez pas terminé la première saison.

On y voit juste un Walton Goggins pré-Goule qui semble visiter New Vegas avant la catastrophe, puisque pour rappel, ce lieu emblématique de la licence sera au cœur des événements de cette prochaine saison. Le personnage tiendra aussi tête à Lucy (Ella Purnell) tandis que Maximus (Aaron Moten) sera toujours aux côtés de la Confrérie de l’Acier.

Cette saison 2 de Fallout devrait sortir sur Prime Video dès le mois de décembre prochain. Rendez-vous maintenant demain à 20 heures pour assister au premier teaser en mouvement de cette suite, à l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom présenté par Geoff Keighley. Un premier poster a récemment été partagé.