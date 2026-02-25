God of War : La série d’Amazon recrute Ed Skrein (Deadpool) pour incarner le terrible Baldur

Le dieu invulnérable trouve son acteur

Deadline confirme qu’Ed Skrein prêtera donc ses traits à l’impitoyable Baldur dans cette adaptation de God of War, et se présente donc logiquement comme le premier vrai grand méchant de la série, avant le reste de sa fratrie. On imagine que si le show suit à peu près les jeux, c’est lui qui devra se frotter à Kratos (Ryan Hurst) et Atreus (Callum Vinson) dans les premiers épisodes, voire être l’antagoniste principal de toute la première saison.

Si l’acteur vous dit quelque chose, c’est probablement parce que vous l’avez vu dans le premier film Deadpool, où il essayait de s’en prendre au mercenaire le plus amusant de Marvel avec une grande férocité. Le rôle de Baldur ne sera d’ailleurs pas très éloigné de cela. Vous avez aussi pu le voir dans Game of Thrones (une des versions de Daario Naharis), dans les films Rebel Moon de Zack Snyder, dans Alita: Battle Angel ou encore dans le dernier Jurassic World.

Parmi les rôles importants à caster dans la série God of War, il reste encore à trouver qui pourra jouer Freya, dont l’actrice partagera sans doute quelques scènes importantes avec Ed Skrein.