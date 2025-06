La série Mass Effect d’Amazon trouve son showrunner avec Doug Jung (Mindhunter, Star Trek Beyond…)

Une sacrée Enterprise devant lui

Le site révèle que c’est Doug Jung qui a été choisi pour gérer cette adaptation de Mass Effect sur petit écran pour le compte du service Prime Video. Il rejoint ainsi le scénariste Daniel Casey qui travaille depuis plusieurs mois sur ce projet, qui n’a pas encore de noms annoncés pour le casting principal, ni aucune date de tournage pour le moment.

Jung est connu pour avoir travaillé sur la série Chief of War qui sortira cette année, mais son CV mentionne surtout son travail sur la série Mindhunter de Netflix, très appréciée. On le retrouve également aux crédits de la série Banshee (et tout à coup, on se met à s’imaginer Antony Starr dans le rôle de Shepard), et même Star Trek Beyond pour citer un projet qui est plus proche de l’univers de Mass Effect. Pas un petit débutant donc, et il fallait de toute façon bien cela pour gérer une telle adaptation avec autant d’attente.

Et de l’attente, il y en aura encore, mais le fait d’avoir un showrunner sur le projet montre au moins que tout cela avance un peu.