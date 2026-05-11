Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux

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Comme Sony et Microsoft, Nintendo s’est senti obligé d’augmenter le prix d’achat de sa dernière console pour faire face à la crise de la RAM et à l’augmentation de certains coûts liés à la guerre au Moyen-Orient. Dès le mois de septembre (en Occident), la Switch 2 va donc devenir un peu plus chère, ce qui est loin de ravir le public. Même si la machine se vend exceptionnellement bien, Nintendo sait qu’une telle hausse doit être gérée avec précaution, et promet de se rattraper ailleurs.

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