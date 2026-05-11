Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux

À quand un Nintendo Direct pour prouver cela ?

Suite à la publication du bilan du constructeur qui a notamment annoncé le nouveau tarif en vigueur pour la Switch 2, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a pris la parole pour s’adresser aux investisseurs (propos retransmis par Nintendo Patents Watch). Il indique d’abord que cette hausse ne permet pas totalement de couvrir les coûts supplémentaires qui se sont rajoutés à la production de la console, mais on imagine qu’une augmentation plus brutale aurait pu être un frein plus conséquent à l’achat, alors que Nintendo fait tout pour avoir un parc de consoles installées le plus grand possible pour le moment.

Shuntaro Furukawa a cependant conscience que ce nouveau tarif est difficile à avaler pour le public. C’est pourquoi il promet de compenser cette hausse par un catalogue Switch 2 qui vaudra le coup :

« Nous préparons un catalogue de jeux conséquent afin d’augmenter l’intérêt de posséder une Switch 2. Nous mettrons tout en œuvre pour parvenir à dépasser cet obstacle. »

Si l’on veut bien croire Nintendo sur parole, pour le moment, l’avenir de la Switch 2 reste plutôt flou en dehors d’exclusivités comme le prochain Fire Emblem et Splatoon Raiders. Il est désormais grand temps de dégainer un Nintendo Direct tout aussi conséquent pour rassurer le public et justifier un peu plus ce tarif.