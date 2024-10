God of War : La série TV d’Amazon repart de zéro après le départ de ses producteurs et de son showrunner

Changement de cap pour la série

Le site Deadline est le premier à avoir eu vent de ces départs significatifs. Il est indiqué que le trio avait déjà bouclé plusieurs scripts pour les épisodes de cette première saison, mais tout ce travail sera apparemment mis à la poubelle. Sony et Amazon seraient maintenant à la recherche d’une toute nouvelle équipe de scénaristes afin d’amener la série vers une autre direction.

Pourtant, les sources du site rapportent que les scripts du trio qui s’est en allé étaient convaincants et avaient même séduits Sony et Amazon. Difficile de savoir ce qu’il s’est donc réellement passé ici et pourquoi ce changement de direction est souhaité si subitement. On imagine que tout le monde n’est pas parti en froid étant donné que Jenkins a son autre série chez Amazon, tandis qu’il doit aussi s’entendre avec Sony puisqu’il a signé un deal avec l’entreprise sur d’autres projets.

Tout cela pour dire que la série repart maintenant de zéro, et qu’elle ne devrait pas être diffusée avant un bon moment. Comme quoi, le succès d’une adaptation à la The Last of Us n’est pas si facile à multiplier.