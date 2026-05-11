Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition

Un Xbox Game Pass bonus dans le cadre de Discord Nitro

Discord a aujourd’hui annoncé mettre en place des changements pour sa formule Nitro, qui permet de profiter d’avantages exclusifs sur la plateforme de communication. Parmi ces avantages, on retrouve désormais le Xbox Game Pass. Mais pas le Xbox Game Pass Ultimate ou PC, puisqu’il s’agit ici d’une « Starter Edition », qui comprend une cinquantaine de jeux ainsi que 10 heures de cloud gaming.

Pour le moment, le catalogue n’est pas encore visible dans les offres Discord Nitro. Mais si l’on se fie aux informations révélées par le toujours très fiable billbil-kun sur Dealabs, la liste des jeux devrait être la suivante :

Among Us

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Celeste

Chivalry 2

Cities: Skylines – Remastered

Control Ultimate Edition

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Dead Cells

Deep Rock Galactic

Descenders

Dishonored 2

Disney Dreamlight Valley

DOOM 64

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Gang Beasts

Gears 5

Golf With Your Friends

Grounded

Hades

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Medieval Dynasty

Monster Sanctuary

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

PowerWash Simulator

Psychonauts

Psychonauts 2

Retro Classics

Slay The Spire

SnowRunner

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Superhot: Mind Control Delete

Superliminal

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

The Elder Scrolls Online: Standard Edition

Totally Reliable Delivery Service

Tunic

Unpacking

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2

World War Z Aftermath

Wreckfest

De plus, les abonnés Xbox Game Pass recevront quant à eux bientôt des avantages Discord Nitro avec 250 Discord Orbs mensuels, 1,2 fois plus d’Orbs en terminant des quêtes, et des réductions sur la boutique Discord.