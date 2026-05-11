Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
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Rédigé par Jordan
L’idée d’un partenariat entre Discord et Xbox devenait de plus en plus tangible ces dernières semaines, surtout avec une Asha Sharma qui souhaite offrir de nouveaux points d’entrée moins chers pour l’abonnement de Xbox. On découvre aujourd’hui que cette collaboration donnera donc lieu à un abonnement conjoint entre Discord Nitro et le Xbox Game Pass.
Un Xbox Game Pass bonus dans le cadre de Discord Nitro
Discord a aujourd’hui annoncé mettre en place des changements pour sa formule Nitro, qui permet de profiter d’avantages exclusifs sur la plateforme de communication. Parmi ces avantages, on retrouve désormais le Xbox Game Pass. Mais pas le Xbox Game Pass Ultimate ou PC, puisqu’il s’agit ici d’une « Starter Edition », qui comprend une cinquantaine de jeux ainsi que 10 heures de cloud gaming.
Pour le moment, le catalogue n’est pas encore visible dans les offres Discord Nitro. Mais si l’on se fie aux informations révélées par le toujours très fiable billbil-kun sur Dealabs, la liste des jeux devrait être la suivante :
- Among Us
- Astroneer
- Batman: Arkham Knight
- Celeste
- Chivalry 2
- Cities: Skylines – Remastered
- Control Ultimate Edition
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DayZ
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic
- Descenders
- Dishonored 2
- Disney Dreamlight Valley
- DOOM 64
- DOOM Eternal
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Gang Beasts
- Gears 5
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Hades
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Human Fall Flat
- Inside
- Limbo
- Medieval Dynasty
- Monster Sanctuary
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked! 2
- Payday 2: Crimewave Edition
- PowerWash Simulator
- Psychonauts
- Psychonauts 2
- Retro Classics
- Slay The Spire
- SnowRunner
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Stellaris
- Superhot: Mind Control Delete
- Superliminal
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- The Elder Scrolls Online: Standard Edition
- Totally Reliable Delivery Service
- Tunic
- Unpacking
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Darktide
- Warhammer: Vermintide 2
- World War Z Aftermath
- Wreckfest
De plus, les abonnés Xbox Game Pass recevront quant à eux bientôt des avantages Discord Nitro avec 250 Discord Orbs mensuels, 1,2 fois plus d’Orbs en terminant des quêtes, et des réductions sur la boutique Discord.
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