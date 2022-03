Une série God of War serait sur le point d’être produite par Amazon Prime Vidéo

Les adaptations de jeux en séries ne manquent pas ces derniers temps, et cela fait longtemps que l’on évoque le cas d’une adaptation pour God of War, que ce soit en film ou en série. Si cela relevait davantage du fantasme que du concret ces dernières années, les choses semblent nettement se préciser selon Deadline, qui rapporte qu’une série est bien en préparation, et qu’elle pourrait arriver sur le service Amazon Prime Video.

On veut Christopher Judge en Kratos, mais on aura sûrement Chris Pratt

Le site, toujours fiable avec ce genre d’informations, révèle alors que Amazon est en discussions afin de produire une série God of War, en collaboration avec PlayStation Productions.

Deadline avance que la série serait entre les mains de Mark Fergus et Hawk Ostby, créateurs et producteurs exécutifs de la série de science-fiction The Expanse, ainsi que de Rafe Judkins, producteur et showrunner de la récente série fantastique La Roue du Temps.

On ne sait donc rien d’autre sur ce projet d’adaptation, et on ignore encore qui jouera dans le show et si la série revisitera d’abord la mythologie grecque ou si l’histoire débutera directement au sein de la mythologie nordique, comme le dernier épisode en date et God of War Ragnarok (sans doute ce dernier choix, si la production veut capitaliser autour du succès de ces opus).

Si cela se vérifie, Amazon Prime Video prouve une nouvelle fois que Netflix n’est pas la seule plateforme à voir les adaptations de jeux comme l’El Dorado de demain. On sait déjà qu’une adaptation d’It Takes Two est en préparation, et la série Mass Effect semble aussi être de la partie. On attend maintenant une confirmation pour la série God of War, mais nul doute que les idées de casting fusent déjà dans la tête des fans.