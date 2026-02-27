Une première image de la série TV God of War nous montre Kratos et Atreus en action

Le duo père-fils part à la chasse

On se demandait à quoi allaient ressembler Ryan Hurst et Callum Vinson dans cette série TV God of War, et on a enfin notre réponse. Une première photo des deux acteurs a été partagée sur tous les comptes liés de près ou de loin à la série, où l’on peut voir un Kratos veiller au grain sur son fiston Atreus pendant que celui-ci apprend à chasser. Une référence à la première scène du jeu de 2018, histoire de montrer que le matériau de base sera respecté.

En dehors de cela, on ne pourra que trop rappeler le fait qu’il s’agit d’une photographie spécialement conçue pour être diffusée sur les réseaux sociaux, qui n’apparaitra peut-être pas telle qu’elle dans la série (au niveau de l’éclairage, de la colorimétrie, etc.), c’est pourquoi on se gardera de trop spéculer dessus. On remarque au moins que les costumes seront très fidèles au jeu, mais on ne pourra encore une fois pas s’empêcher d’y voir deux personnes en cosplay (avec un Kratos un peu fatigué et un peu jeune), le même sentiment que lorsque l’on a pu voir Sophie Turner dans la peau de Tomb Raider (autre série made in Amazon).

Bref, pas besoin d’épiloguer plus que cela sur cette photo promotionnelle qui lance le début de la production, avec un tournage qui va sans doute demander un sacré paquet de semaines.