Sophie Turner (Game of Thrones) sera Lara Croft pour la série Tomb Raider d’Amazon sur Prime Video

De Winterfell au manoir des Croft

Son nom circulait déjà depuis quelques mois pour cette série, et elle était même la favorite du studio selon les bruits de couloir : Sophie Turner sera donc bien la Lara Croft de la série Tomb Raider qui sera diffusée sur le service Prime Video d’Amazon. The Hollywood Reporter confirme aujourd’hui la chose tout en précisant que Mackenzie Davis, Emma Mackey et Lucy Boynton étaient dans la short list avant cette décision. C’est finalement l’interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones qui décroche ce rôle très convoité.

On apprend également que Chad Hodge, qui a travaillé sur Good Behavior et Single All the Way, sera le co-showrunner de la série, aux côtés de Phoebe Waller-Bridge. Le duo est aussi rejoint par Jonathan Van Tulleken, connu pour son travail sur la série Shogun, qui officiera ici en tant que producteur exécutif. Sophie Turner a déclaré :

« Je suis extrêmement heureuse d’incarner Lara Croft. C’est un personnage emblématique, qui compte énormément pour tant de personnes, et je vais donner tout ce que j’ai. Ce sont des rôles importants à jouer, après Angelina [Jolie] et Alicia [Vikander], dont les performances sont impressionnantes, mais avec Phoebe aux commandes, nous (et Lara) sommes tous entre de bonnes mains. J’ai hâte de vous montrer ce que nous vous réservons. »

Phoebe Waller-Bridge ajoute :

« Je suis ravie d’annoncer la formidable Sophie Turner dans le rôle de Lara, aux côtés de cette équipe créative phénoménale. Il est rare de réaliser une série d’une telle envergure avec un personnage qu’on a adoré en grandissant. Tous les membres du groupe sont passionnés par Lara et sont aussi extravagants, courageux et hilarants qu’elle. Sortez vos artefacts ! Croft arrive. »

La production de la série devrait démarrer dès le 19 janvier prochain. Attendez-vous donc à voir des premières photos circuler dès le début de l’année 2026.