MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie

La route vers le million n’est plus très longue

PlaySide, distributeur du jeu de Fumi Games, fait aujourd’hui un premier point sur les ventes de MOUSE: P.I. For Hire. Celles-ci s’élèvent à ce jour à 730 000 unités vendues, ce qui est assez satisfaisant pour un jeu de cette trempe. PlaySide en est même très content, puisqu’il affirme que les coûts d’édition du jeu sont déjà remboursés :

« Comme annoncé précédemment, l’accord d’édition pour MOUSE : P.I. For Hire privilégie le recouvrement des paiements d’étape de PlaySide, ainsi que des coûts d’édition et de marketing, grâce aux premières ventes. Ces dépenses ont désormais été recouvrées, et la poursuite de solides performances commerciales devrait générer des flux de trésorerie importants à court terme. »

Autrement dit, MOUSE: P.I. For Hire commence d’ores et déjà à être rentable un mois après sa sortie. Avant même des inévitables promotions, le jeu devrait aussi connaître un second souffle grâce à l’arrivée de sa version physique, qui sortira le 10 juillet prochain. Tout se profile plutôt bien pour ce titre dont la gestation a été plutôt longue.