Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)

Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6

EA Sports FC 26 dévoile la suite de la Team Of The Season

Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en mai avec Mafia 2

PlayStation pousse au développement des outils IA au sein des PlayStation Studios, dont Naughty Dog

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.6 du jeu (Nicole, Lohen, nouvelle quête d’Archon…)

Sony hésite encore sur le prix et la période de sortie de la PS6 à cause du coût de la RAM

Le jeu Paranormal Activity: Threshold est annulé car Paramount n’a pas souhaité retarder la sortie

En plus de Spiders, Nacon pourrait fermer le studio Big Bad Wolf qui vient tout juste de sortir Cthulhu: The Cosmic Abyss

Resident Evil Requiem ajoute le mini-jeu Leon Must Die Forever dans sa dernière mise à jour

La Switch 2 s’approche des 20 millions de ventes, Mario Kart World s’apprête à dépasser les 15 millions

La PlayStation 5 frôle les 94 millions d’exemplaires vendus, tandis que Bungie coûte très cher à Sony

Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera dès le mois de septembre et passera à 499,99 €

Nacon Connect 2026 : Le résumé complet de toutes les annonces (Dracula, Hell is Us, Werewolf…)

The Mound: Omen of Cthulhu – le jeu de survie/horreur en coopération fait le plein de gameplay et dévoile sa date de sortie

Nacon annonce un nouveau jeu dans l’univers de Vampire the Masquerade avec Werewolf: The Apocalypse – Rageborn

Curse of the Crimson Stag est le nouveau nom du jeu « folk-horror » de Daedalic Entertainment

Hell is Us annonce une version Switch 2 qui arrivera cet automne

Dracula: The Disciple transforme le mythe du célèbre vampire en un étonnant “Puzzlevania”

Hunter: The Reckoning – Deathwish nous explique ses mécaniques de jeu avec du gameplay inédit

Aliens: Fireteam Elite 2 est annoncé, affrontez les xénomorphes dans cette suite jouable en coop jusqu’à 4 personnes

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir se la joue Batman Forever dans son trailer de lancement

The Sinking City 2 nous donnera des sueurs froides dès cet été, une première vidéo de gameplay est disponible