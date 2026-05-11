Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
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Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, votre débrief habituel est là pour vous permettre de rattraper toute l’actu de ces derniers jours en quelques minutes seulement. Et la semaine dernière, il s’en est passé des choses, avec pas mal de présentations de jeux attendus, ainsi que des nouvelles peu réjouissantes côté hardware.
Au programme de votre débrief hebdomadaire, on revient sur l’actualité très chargée de Nintendo entre une hausse du prix de la Switch 2 et l’annonce d’un nouveau Star Fox finalement pas si nouveau que cela. On s’attarde également sur la présentation de Stranger Than Heaven, prochain jeu de RGG Studio (Like a Dragon), ainsi que sur les récents propos de Strauss Zelnick (PDG de Take-Two) sur GTA 6 et les attentes autour de celui-ci. Le tout en moins de dix minutes de vidéo pour un rattrapage express de l’actualité.
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