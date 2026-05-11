Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga

Meryl Streep terrasse Johnny Cage

Warner Bros a-t-il eu le nez creux en reportant la sortie de Mortal Kombat 2 ? Le film devait initialement débarquer en octobre dernier, mais le géant du cinéma a préféré le placer au tout début de cette période estivale – plus porteuse qu’en automne – car il croyait en son potentiel au box-office. Les premiers chiffres ne donnent à moitié raison à Warner Bros puisque grâce à son premier jour solide, le film réalise le meilleur démarrage pour la saga au cinéma, même si cela est à remettre en perspective. Ne serait-ce que parce que les films des années 90 étaient ce qu’ils étaient, et parce que le film de 2021 est sorti en plein Covid.

Avec 63 millions de dollars enregistrés lors de son premier week-end d’exploitation, Mortal Kombat 2 est loin du flop, mais encore plus loin du carton. C’est sur le marché américain qu’il réalise son plus gros chiffre avec 40 millions de dollars sur ce territoire. Ce qui n’était pas assez pour arriver en tête du classement sur la semaine, puisqu’il s’est fait détrôner par Le Diable s’habille en Prada 2, alors que celui-ci est sorti la semaine précédente. Ce qui décrit donc une petite contre-performance, même si le film avec Meryl Streep et Anne Hathaway réalise des chiffres assez inattendus.

Rien de catastrophique pour autant, mais le film devra maintenant avoir des jambes solides pour espérer rentabiliser ses coûts de production estimés à 80 millions de dollars. Surtout avec un film Star Wars à l’horizon, même si The Mandalorian & Grogu (à l’échelle de la saga Star Wars) devrait lui aussi démarrer timidement selon les projections. Rappelons également qu’un troisième film Mortal Kombat est dans les cartons, à moins que les performances de ce deuxième épisode viennent changer les plans.