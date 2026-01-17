Dans la suite de cet article, vous trouverez la liste des jeux déjà confirmés pour sortir au moins en exclusivité console sur Xbox pour cette année 2026, tout en laissant de côté la sortie concomitante sur PC qui s’avère désormais inévitable. À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de plus d’informations sur d’éventuelles sorties sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch 2 de certains de ces titres, mais plusieurs d’entre eux seraient concernés par des portages plus ou moins tardifs.

Fable

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

PC – Xbox Series X/S

Commençons cette sélection avec probablement le titre le plus attendu provenant des écuries Xbox, Fable. Un tout nouveau départ pour cette licence autrefois populaire et qui semble prendre son temps pour revenir sous ses plus hauts atours cette année. Après plusieurs reports et aucun trailer diffusé depuis le Xbox Game Showcase 2024, Xbox prévoit de le présenter en détail très prochainement, durant le Developer Direct 2026 du 22 janvier, avec, on l’espère, de nombreuses images de gameplay et de préférence une date de sortie dans les prochains mois, étant donné qu’Eidos Montréal semble toujours présent en renfort malgré les licenciements.

On y suivra une héroïne du monde d’Albion (dans les trailers, il n’est pas fait mention d’une éventuelle personnalisation même si celle-ci semble acquise), une sorte de Grande-Bretagne médiévale, avec un ton assez humoristique et très britannique comme on a pu le constater dans ses différentes présentations. Avec Playground Games à la baguette (Forza Horizon), le jeu utilise forcément le moteur ForzaTech, réinventé pour les jeux d’action-aventure de type RPG en monde ouvert. Un moteur qui semble faire des merveilles si l’on en croit les premières images jugées trop réalistes pour provenir du moteur du jeu à son annonce. Peu d’éléments ont filtré concernant l’aventure qui nous attend, si ce n’est le retour d’une vieille menace féminine. Le jeu sortira évidemment dans le Game Pass Ultimate/PC Game Pass à sa sortie, mais est pour l’heure toujours exclusif aux consoles Xbox et aux PC.

Gears of War: E-Day

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Une toute nouvelle histoire devrait pointer le bout de son nez cette année dans la galaxie Gears of War. Sous-titré E-Day, le jeu nous plongera au cœur du jour de l’Émergence, CE jour où tout a commencé. Quatorze ans avant les événements du jeu Gears of War, il nous sera possible de suivre l’origine de la saga à travers les yeux de Marcus Fenix et Dom Santiago tandis qu’ils affrontent un nouveau cauchemar, la Horde des Locustes, des monstres impitoyables qui auront pour seul but d’assiéger la race humaine.

Développé sous Unreal Engine 5 par The Coalition, Gears of War: E-Day devrait nous offrir une fidélité graphique encore jamais atteinte dans la saga. Le jeu pourrait sortir plus tard sur PS5 mais reste exclusif à la Xbox Series X/S et au PC à son lancement, à date. Une sortie day one est également prévue sur Xbox Game Pass Ultimate/PC Game Pass. Rappelons que Gears of War: Reloaded, un remaster refaçonnant l’origine de la saga en 4K et jusqu’à 120 fps et du cross-play, est sorti sur PC, Xbox Series X/S et pour la première fois sur PS5 le 26 août dernier.

Forza Horizon 6

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S – (PS5 plus tard)

Dire que Forza Horizon 5 est un succès serait un doux euphémisme. Un succès confirmé tambour battant sur PS5 après sa sortie au printemps dernier, plusieurs années après sa sortie initiale, et qui aura rapporté des dizaines de millions de dollars à Xbox par la même occasion. À l’occasion du Tokyo Game Show de septembre dernier, Microsoft a profité d’une conférence pour dévoiler un secret pas très bien gardé, l’arrivée en 2026 d’un nouvel épisode de la franchise qui se déroulera au Japon !

Forza Horizon 6 fera une large présentation au cœur d’un nouveau segment présenté par Playground Games, décidément bien en forme cette année, lors du prochain Developer Direct du 22 janvier, avec, on l’espère, une tonne d’informations sur le terrain de jeu et les éventuelles nouveautés de cet opus. Le studio a d’ores et déjà annoncé une sortie sur PS5 à l’avenir mais devrait rester exclusif à la Xbox Series X/S et au PC à son lancement dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass.

Halo: Campaign Evolved

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S – PlayStation 5

Pour ce titre-ci, on va tricher un petit peu. Halo: Campaign Evolved ne sera pas exclusif à l’écosystème Xbox et sortira bien en même temps sur PlayStation 5, mais comment passer à côté de cet événement marquant pour l’histoire de la marque américaine avec le passage du dernier pilier de sa triade historique dans l’écurie PlayStation. Ce remake de la campagne du tout premier Halo: Combat Evolved sorti en 2001 passe un cran au-dessus avec de nouvelles missions, un arsenal d’armes élargi, de nouveaux véhicules et nouveaux ennemis, pour une expérience accessible aux fins connaisseurs mais également aux nouveaux venus, notamment les joueurs et joueuses PlayStation.

En prime, il sera possible de vivre l’intégralité de la campagne en coopération à deux joueurs via un écran partagé (uniquement sur console) ou jusqu’à quatre en ligne grâce au cross-platform et à la cross-progression. La campagne pourra également être altérée par l’utilisation de crânes qui pourront amener du piment dans une expérience bien plus rejouable. La vidéo ci-dessus vous donne un aperçu de près de 15 minutes de cette campagne à venir cette année sur PC, Xbox Series X/S et pour la première fois sur PlayStation 5.

Aniimo

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

PC – Xbox Series X/S

Les inspirations à des jeux comme Pokémon ou même Palword fleurissent volontiers quand l’on aborde brièvement le nouvel action-RPG en monde ouvert free-to-play Aniimo. Derrière ces beaux graphismes (ressemblant beaucoup à DokeV par exemple) se cache effectivement un jeu de capture de créatures fantastiques appelées Aniimo. Le personnage que l’on incarne évolue au cœur du monde d’Idyll et peut explorer, résoudre des énigmes, explorer des donjons et même participer à des combats PvE ou PvP en temps réel grâce à ses Aniimo qui peuvent aussi évoluer, tout en délivrant des capacités inédites comme la possibilité de prendre possession d’eux pour progresser.

À noter que de nombreux Aniimo sont uniques et apparaissent selon l’environnement, la météo, les phénomènes en temps réel et l’heure de la journée. Après un premier test bêta en juillet dernier, le jeu a annoncé récemment la tenue d’une seconde phase de bêta test dès le 23 janvier avec de nouvelles régions à découvrir (les inscriptions sont encore ouvertes). Le jeu est pour l’heure exclusif sur consoles à l’écosystème Xbox, mais sortira aussi sur mobiles (iOS et Android), sur PC, et sera gratuit. Attendez-vous donc à des tonnes de microtransactions, chouette.

Roadside Research

Date de sortie : Premier trimestre 2026

Premier trimestre 2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Présenté lors du Xbox Partner Showcase de novembre dernier, Roadside Research nous propose une simulation de station-service à l’ambiance loufoque, jouable aussi bien en solo qu’en coopération jusqu’à quatre joueurs. Dans la peau d’aliens en infiltration sur notre bonne vieille planète bleue, ceux-ci vont devoir gérer leur station et servir les clients tout en faisant leur maximum pour obtenir le plus possible de données sur les êtres humains.

Attention toutefois à ne pas vous faire repérer ou perdre leur couverture grâce à une jauge de méfiance à surveiller. Autrement, gare aux agents fédéraux et au game over. Le jeu est prévu sur PC et Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Game Pass, au premier trimestre de cette année 2026.

Echo Generation 2

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Après avoir aidé un groupe d’enfants à la suite d’un mystérieux crash, Echo Generation 2, toujours développé et édité par Cococucumber, suivra l’histoire de Jack, un papa ordinaire sur le point de vivre une aventure extraordinaire. Coincés dans une dimension mystérieuse, lointaine et inconnue, il nous faudra créer le meilleur deck de cartes possible pour l’aider à retrouver son chemin vers la maison.

Echo Generation 2 prend la forme d’un RPG de type deckbuilding au tour par tour, et proposant une nouvelle fois une direction artistique en voxel (pixels en 3D) au sein d’un univers orienté science-fiction et disposera d’une sortie dans le Game Pass dès son lancement plus tard cette année sur Xbox Series X/S et PC.

There are no Ghosts at the Grand

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

PC – Xbox Series X/S

There Are No Ghosts at the Grand est l’un des jeux indépendants qui nous a fait le plus de l’œil lors de ses dernières sorties. Prenant la forme d’un jeu d’aventure narratif et musical, le titre développé par le studio britannique indépendant Friday Sundae nous propose d’incarner un certain Chris David, un jeune Américain qui hérite d’un hôtel anglais délabré en bord de mer et qui doit le restaurer. La journée, le cœur du gameplay consiste à rénover et à décorer l’hôtel grâce à divers outils interactifs : une sableuse, un pistolet à peinture, un canon à meubles ou encore un aspirateur. Ces outils, élémentaires de prime abord, serviront aussi à résoudre des énigmes environnementales et à découvrir des indices sur le passé mystérieux de l’établissement et de son ex-propriétaire.

Le jeu propose une ambiance très british et des personnages hauts en couleur, chacun disposant d’une chanson unique intégrée avec des dialogues à choix, d’autant plus que l’ambiance changera drastiquement à la nuit tombée puisque les outils de rénovation se transformeront en armes pour affronter des phénomènes surnaturels et chasser des spectres dans l’hôtel hanté, et qu’un chat sournois en profitera pour jouer avec vos peurs. Une démo est déjà disponible en attendant la sortie de There Are No Ghosts at the Grand cette année sur PC et Xbox Series, avec une parution prévue sur le Game Pass.

Replaced

Date de sortie : 12 mars 2026

12 mars 2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Le seul jeu de notre sélection à disposer d’une date de sortie, Replaced ne peut guère s’en vanter depuis longtemps. Maintes fois repoussé suite au conflit en Ukraine, l’action-platformer en 2.5D s’apprête donc à sortir en mars prochain sur PC et Xbox Series X/S. Avec son esthétique en pixel art fortement assumée, le jeu de Sad Cat Studios nous plonge dans une réalité dystopique et rétrofuturiste inspirée des années 80, au cœur de l’Arizona, plus précisément dans la ville de Phoenix, frappée de plein fouet par une catastrophe nucléaire.

On y incarne R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée dans un corps humain et qui aura pour but de dévoiler au grand jour les plans de Phoenix Corp. Forcée de s’adapter à cette nouvelle situation, R.E.A.C.H. va devoir affronter une société durablement meurtrie par les événements passés, la corruption et les puissants de ce monde, le tout dans une aventure exigeante où le moindre faux pas pourrait bien vous compliquer la tâche.

Subnautica 2

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Dévoilé lors du Xbox Partner Preview d’octobre 2024, le nouvel opus de la licence Subnautica se fait depuis assez avare en informations. La faute entre autres à de gros conflits opposant l’ancienne direction d’Unknown Worlds et leur maison mère Krafton l’an passé, alors même que Subnautica 2 devait sortir en accès anticipé cette même année. Le report du jeu aurait été volontairement souhaité par Krafton pour ne pas avoir à payer de bonus à l’équipe n’ayant pas atteint ses objectifs, un procès est toujours en préparation.

En ce qui concerne le sujet principal, Subnautica 2 devrait nous proposer une toute nouvelle aventure de survie inédite en eaux troubles, en solo ou avec trois amis en ligne dans le but de découvrir de nouveaux biomes mais aussi des créatures incroyables. Grâce à vos découvertes, vous allez pouvoir vous fabriquer de nouveaux véhicules, outils mais aussi une nouvelle base afin de survivre plus facilement dans ce monde extraterrestre océanique et étrange. Un accès anticipé est toujours prévu, cette fois en 2026, sur PC et Xbox Series X/S via le programme Game Preview.

Let’s Build a Dungeon

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – Xbox Series X/S

Vous avez toujours rêvé de gérer un studio de jeux vidéo dans un grand jeu de simulation ? Let’s Build a Dungeon vous permettra d’exaucer ce vœu dès cette année. Let’s Build a Dungeon est développé par Springloaded, l’équipe derrière notamment… Let’s Build a Zoo, sorti en 2021. Si vous connaissez ce titre de la même série, vous savez que vous devrez gérer plusieurs strates allant du personnel à la production de nouveau contenu, les campagnes publicitaires ou encore les relations avec la presse, pour faire valoir votre équipe indépendante face aux mastodontes de l’industrie.

Grâce à plusieurs modes de jeu (y compris un mode bac à sable), vous allez pouvoir créer votre propre MMORPG de A à Z en développant votre univers, en concevant de nouvelles quêtes et en suivant les aventures de vos joueurs, tout en traquant les bugs qui gâcheront votre expérience afin de proposer le meilleur jeu possible et de faire prospérer votre studio. Un mode Tout Bâtir convivial jusqu’à quatre joueurs vous permettra aussi de bénéficier d’une expérience simplifiée pour vous permettre de créer sans les responsabilités complètes d’un studio. Ça sortira donc cette année sur PC et Xbox Series X/S.

Voilà qui conclut cette liste de jeux à sortir en exclusivité console sur Xbox en cette année 2026. Bien entendu, plusieurs jeux pourraient connaître un portage encore non annoncé sur une plateforme concurrente ou de nouvelles productions pourraient être annoncées prochainement dans les différents temps de communication de la marque.