La prochaine console Xbox sera « très haut de gamme » et « premium » selon Sarah Bond

Autrement dit : elle sera sans doute chère

Interrogée à ce sujet par Mashable, la présidente de Xbox a d’abord botté en touche lorsqu’il s’agissait de préciser si la prochaine Xbox proposerait un format hybride, capable de faire aussi bien tourner des jeux Xbox que des jeux PC. Pour autant, Sarah Bond veut bien admettre qu’elle aura des points communs avec la ROG Xbox Ally, ce qui répond tout de même indirectement à la question en suggérant une architecture plus ouverte. Mais elle précise également qu’il faut s’attendre à une « expérience très haut de gamme » et « premium » :

« Eh bien, je peux vous dire que vous avez raison : la console nouvelle génération offrira une expérience premium, très haut de gamme, soigneusement conçue. Vous commencez à entrevoir une partie de notre réflexion sur cette console portable, mais je ne veux pas tout dévoiler. »

Un vocabulaire qui peut aussi vouloir dire que la prochaine Xbox ne sera pas donnée. C’est dans le sens du marché après tout, et avec un constructeur qui ne cesse d’augmenter le prix d’une console déjà sortie (et il n’est pas le seul à faire cela), difficile de s’attendre à une console au prix abordable. Mais avec tous les soucis rencontrés par Xbox cette année, il va falloir se montrer très convaincant pour vendre une machine très chère à un public qui commence à être de plus en plus réfractaire.