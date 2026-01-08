Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

On s’attendait à ce que Xbox ouvre officiellement le bal de cette année 2026 avec son traditionnel Xbox Developer Direct, un format qui ne présente qu’une poignée de jeux, mais qui prend le temps de s’attarder sur chacun d’eux. Cette année, c’est Playground Games qui sera totalement mis à l’honneur étant donné que le studio se retrouve derrière deux jeux très importants pour Xbox, Fable et Forza Horizon 6.

Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
pc
xbox series

Date de sortie : N/C

