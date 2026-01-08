Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

Trois jeux au programme… et un quatrième en surprise ?

C’est donc désormais confirmé, le prochain Xbox Developer Direct aura lieu ce 22 janvier à 19 heures, heure de Paris, et comme on pouvait le prédire, Playground Games aura une forte présence.

D’abord avec Forza Horizon 6. Annoncé lors du dernier Tokyo Game Show, ce nouvel épisode qui prend place au Japon devrait ici nous révéler ses premières véritables images de gameplay, ainsi que les fonctionnalités inédites de cet opus et la manière dont le studio a su recréer certains paysages iconiques de pays.

Mais le studio viendra aussi nous parler de Fable, ce qui sera un soulagement pour beaucoup. Le RPG avait disparu des radars depuis son report, et ce silence commençait à devenir très pesant. Playground Games nous confirme ici qu’il est enfin prêt à nous réinventer au sein d’Albion le temps d’une nouvelle présentation de gameplay, qui s’attardera sur tout le seul de la saga à savoir : « les choix, les conséquences, le drame, l’action, l’humour anglais et bien entendu, les poules ».

Rajoutez à cela un autre titre d’ores et déjà confirmé, Beast of Reincarnation. Il s’agit ici du nouveau jeu de Game Freak, habituellement plus habitué aux jeux Pokémon chez Nintendo. On découvrira ici plus d’informations sur le gameplay, avec une héroine capable de manipuler la végétation dans un Japon post-apocalyptique.

Seulement 3 jeux au programme donc, mais Xbox a toujours eu l’habitude de conserver une surprise pour cet événement, c’est pourquoi il faut sans doute s’attendre à un quatrième jeu. Lequel, allez savoir, étant donné que le constructeur doit aussi donner des nouvelles de Gears of War: E-Day ou bien de Halo: Campaign Evolved, tous les deux prévus pour cette année 2026.

Ce Xbox Developer Direct sera à suivre sur Twitch ou YouTube, et vous retrouverez toutes les informations à son sujet directement sur notre site après sa diffusion.