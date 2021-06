Replaced

Action, plateforme et grosse composante narrative, voilà la formule présentée par Replaced un jeu dans lequel on contrôle R.E.A.C.H. une IA piégée dans le corps d'un humain. En 2.5D et avec un pixel art poussé, le monde du jeu nous plonge dans une réalité dystopique et rétro-futuriste inspirée des années 80. Les événements du jeu se déroulent en Arizona et plus précisément dans la ville de Phoenix.