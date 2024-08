Fable en préparation chez Xbox : Que sait-on vraiment sur le retour de la licence et que peut-on espérer ? On fait le point

Playground Games a annoncé il y a quelques jours la création d’une troisième antenne toujours à Leamington Spa, en Angleterre. Cette découpe permet ainsi au studio d’origine de se concentrer prioritairement sur les prochains contenus de la saga Forza Horizon et aux deux plus récents studios de s’atteler au développement de Fable à temps plein, accompagnés depuis peu d’un soutien plus habitué à ce genre de productions, Eidos Montréal. De quoi réellement espérer une sortie en 2025 ? Rien n’est moins sûr.

What do I think about heroes ?

Avant de se concentrer sur ce que nous ont appris les différents trailers, il serait bon de refaire un petit retour en arrière de près de deux décennies. Créée par Lionhead Studios en 2004, la licence Fable a connu deux suites, Fable II en 2008 et Fable III en 2010, avant un retour du premier épisode en remake dans une édition Anniversary en 2014, l’annulation du projet Fable Legends et la sortie très discrète de plusieurs spin-off.

Suite à l’échec commercial du dernier jeu principal de la licence, le studio racheté par Microsoft en 2006 est fermé en 2016, plongeant la licence dans un vide de près d’une décennie. Mais Microsoft voulant certainement proposer à ses joueurs et joueuses un Action-RPG ambitieux dans son catalogue, Xbox confiera le développement d’un nouveau jeu Fable à Playground Games, le studio britannique fondé il y a 15 ans. Disposant déjà à son compteur de 5 jeux Forza Horizon depuis sa création en 2009, c’est en 2020, lors de la très solide conférence de l’E3 qu’Xbox a dévoilé le retour de Fable présenté comme un reboot total de la saga, préparé à la grande surprise par Playground Games.

Provoquant un raz-de-marée médiatique à chacune de ses apparitions de par la beauté de ses trailers et le doute sur la présence réelle d’images in-game, Fable demeure toutefois assez avare en informations, surtout concernant son histoire. Qualifié de reboot de la saga et non de véritable suite canonique, Fable prendra la forme d’un Action-RPG sans que l’on sache à date s’il s’agira d’un monde ouvert ou non.

Albion me voilà

A priori, en compilant les éléments confirmés à date, l’histoire de ce nouveau jeu se déroulerait dans le monde fictif d’Albion, qui semble magnifié et très diversifié tant au niveau des villes que des campagnes environnantes. Les environnements semblent tout à fait semi-réalistes et bourrés de textures fines, bien que l’on ne sache pas officiellement quel est le moteur utilisé pour développer le jeu. Une offre d’emploi datant de quelques années laissait toutefois sous entendre que le jeu tournait sous le même moteur que la série Forza à savoir le ForzaTech, capable donc de prouesses techniques mêmes en dehors de l’asphalte.

Il faut avouer que les deux seuls trailers présentés ont semé le doute sur l’origine des images capturées, mais les développeurs ont maintenu le fait qu’il s’agissait d’images in-game (pour la plupart) et donc capturées avec le moteur du jeu et non intégralement des images de synthèse. Finesse des animations, des éclairages, modélisation des visages, textures ultra détaillées etc., tout semble fait pour que Fable soit une des claques de l’année prochaine, à condition de ne pas doucher les espérances de joueurs et joueuses à la sortie avec des promesses non tenues comme tant de titres.

Playground Games et Xbox ont également dû faire avec la première polémique pour leur AAA(A ?) de l’an prochain – comme à peu près tous les jeux récents – par la représentation de l’héroïne principale dans les trailers, dont le physique ne plairait pas à une minorité de « joueurs ». Pour l’heure, rien n’indique que le jeu disposera d’un éditeur de personnage, alors auquel cas, il faudra vous y faire et c’est très bien ainsi ! Après tout le principal dans un jeu, c’est ce qui s’y passe et comment il se joue, non ?

La foire aux héros

Justement, très peu d’éléments de gameplay ont également pu être disséqués des images partagées par Xbox et Playground Games, mais on a pu apercevoir des combats à l’épée typiques de l’époque médiévale, mais aussi un arc et des flèches, un système de notoriété qui pourrait plus ou moins nous compliquer l’avancée dans le monde, des affrontements contre des créatures légendaires comme les balverines (des sortes de loup-garous), et très probablement de la magie. Les jeux Fable ayant la plus part du temps fait la part belle à la liberté d’action au sens large, on espère retrouver ceci dans ce nouvel opus.

Des images rendant grâce à l’humour bien britannique pas très bavardes en ce qui concerne l’univers du jeu et la mission de notre héroïne, mais qui nous permettent tout de même de supposer plusieurs éléments.

Le premier trailer, révélé lors du Xbox Games Showcase 2023, nous a introduits à ce qui paraît être l’un des antagonistes de notre héros ou héroïne : un géant nommé Dave, interprété avec brio par l’acteur britannique Richard Ayoade. Se proclamant expert en culture de légumes géants dans une ère d’innovation, Dave ne tolère pas l’intrusion de notre personnage sur ses terres et cherche à l’éliminer. Nous avons ainsi eu un aperçu d’une séquence de gameplay où il faudra habilement esquiver les attaques du géant dans sa cuisine, promettant un véritable défi, en espérant que cette séquence soit effectivement du gameplay.

Ce trailer révèle également que notre réputation précédera notre arrivée dans les différents lieux, au point que certains refuseront de nous aider ou de nous intégrer dans leur communauté. Les tavernes font également leur retour, ainsi que l’option de donner des coups de pied aux poulets rencontrés. Ce premier trailer illustre l’humour que semble adopter le jeu, alors que le second présente une ambiance nettement plus dramatique et sombre.

En effet, le second trailer révélé par les équipes a été présenté cet été, lors de la conférence Xbox de l’été. Ce trailer introduit un ancien héros retraité nommé Humphry, et semble dévoiler les premiers éléments narratifs du jeu. Humphry, interprété par l’acteur et DJ britannique Matt King, nous dévoile face à la caméra, dans un château sombre et sinistre, l’histoire d’une femme ayant plongé le monde d’Albion dans le chaos.

Cette femme, autrefois protégée par Humphry durant sa formation pour devenir Héroïne, a finalement succombé à la soif de pouvoir et a été corrompue par ses choix désastreux. Désireuse de « réparer le monde », elle réapparaît à la fin du trailer, alors que notre héroïne et Humphry, sortant de sa retraite, semblent prêts à la former et à la soutenir avant un affrontement épique.

Toutes les fables ont une morale

Cependant, le développement du titre semble prendre plus de temps que prévu, le studio étant moins expérimenté que d’autres pour développer ce genre de jeu. Playground Games a également dû faire face à plusieurs départs importants, dont son cofondateur Gavin Raeburn, parti avec d’autres développeurs pour fonder leur nouveau studio, Lighthouse. Mike Brown, ancien directeur de la création de Forza Horizon a également quitté le studio pour fonder Maverick.

Enfin, Anna Megill, qui avait exprimé sa fierté de travailler sur Fable en tant que Narrative Lead a annoncé son départ de l’équipe narrative l’an passé. Pas de quoi déstabiliser les équipes en place selon Matt Booty, directeur des studios Xbox, puisque Playground Games semble savoir où il va, en respectant l’héritage de la licence tout en y apportant de nouvelles idées selon lui.

Fable a encore beaucoup de choses à nous montrer mais ne semble pas encore (du tout) prêt pour le faire. Le jeu est pour l’instant prévu pour 2025 sur PC et Xbox Series X/S et sortira également sur le Xbox Games Pass Ultimate et le PC Games Pass dès son lancement.