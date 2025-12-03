Eidos Montréal subit encore des licenciements et ne travaillerait que sur Grounded 2 et Fable

D’autres licenciements seraient attendus

Eidos Montréal n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet, mais Insider Gaming a pu voir sur LinkedIn qu’une bonne douzaine d’employés du studio se retrouvent maintenant sans emploi, comme le directeur de gameplay Samuel Daher :

« Je travaillais chez Eidos, j’adorais y être et je serais bien resté, mais les temps sont difficiles. Je suis impatient de trouver un nouveau foyer professionnel pour piloter la conception de nouvelles productions. »

Le site précise que plusieurs projets ont été annulés au sein d’Eidos Montréal, dont celui d’un jeu Deus Ex, qui serait maintenant réduit qu’à n’être qu’un studio de support pour certaines productions Xbox. Il travaillerait donc sur Grounded 2 aux côtés d’Obsidian, mais également sur le prochain Fable, piloté par Playground Games. Et ce ne serait apparemment qu’un petit répit avant d’autres coupes budgétaires une fois ces productions terminées. De quoi laisser craindre la disparition prochaine d’un studio emblématique, qui est en péril depuis qu’il est sous la tutelle d’Embracer. À moins que la licence soit confiée à un autre studio, ce n’est donc pas demain que Deus Ex fera son grand retour.