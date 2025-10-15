Test Asus ROG Xbox Ally X – Ce qui se fait de mieux dans le parc des consoles portables ?

Au cœur d’une période de turbulences sévères chez Xbox entre augmentation du prix de son abonnement Xbox Game Pass, licenciements à la pelle et communication des plus hésitantes, le constructeur américain a décidé de lancer en cette fin d’année son tout premier appareil nomade, en collaboration avec l’un des leaders sur le marché, Asus. En promettant une expérience de type console à travers un mini-PC portable, l’Asus ROG Xbox Ally et sa grande sœur plus puissante l’Asus ROG Xbox Ally X seront disponibles le 16 octobre prochain sur le site officiel d’Asus et chez tous les revendeurs habituels, à des prix compris entre 599,99 € et 899,99 €. Un tout nouveau périphérique sur lequel Xbox mise gros pour faire valoir sa politique de l’Xbox Play Anywhere, mais également pour ne pas perdre des parts de marché dans le hardware gaming. Alors, véritable coup de génie ou simple partenariat salvateur ? Voici nos éléments de réponse.

Conditions de test : Nous avons pu tester dans bon nombre de situations la nouvelle Asus ROG Xbox Ally X pendant plus de deux semaines. L’occasion de tester ses capacités en jeux, son autonomie, mais également son interface avec la surcouche signée Xbox. Quelques illustrations, notamment celles de la Game Bar, sont issues des ressources fournies par le constructeur, pour une meilleure lisibilité puisque les menus en surimpression n’apparaissaient pas sur les captures d’écran maison.

Le tour du propriétaire

Le packaging de l’Asus ROG Xbox Ally X se présente de manière très épurée, avec un fourreau en carton simple recouvrant une boite plus dense. Une fois ouverte, on retrouvera uniquement un socle en carton très simple pour tenir la console portable (contre deux lors de la précédente itération), mais également quelques livrets d’informations légales dans une boite, et la console en elle-même, recouverte d’une présentation rapide pour le démarrage initial ainsi que d’un blister à retirer. Et c’est tout. Car on peut vous le confirmer : comme le demande désormais la réglementation européenne concernant la transition écologique, aucun chargeur n’est présent dans la boite de l’appareil, ni même un câble USB-C qui aurait pu compenser un peu.

Il vous faudra donc repasser à la caisse pour vous munir, au mieux, d’un chargeur compatible charge rapide 65W pour bénéficier d’une recharge adéquate (comptez 59 € pour le chargeur officiel). En toute transparence, dans le cadre de notre essai anticipé, le constructeur nous a fourni un câble adapté pour pouvoir effectuer nos tests. La première prise en mains est agréable, avec une machine qui pèse son poids (715 g), mais dont la répartition s’avère très bien équilibrée pour ne pas provoquer de pesanteur ou de douleur lors de sessions rallongées. À titre de comparaison, le Steam Deck OLED pèse 640 g, une Switch 2 atteint les 550 g, tandis que la Lenovo Legion Go s’envole avec ses 850 g. La première version de l’Asus ROG Ally X était cependant moins lourde que le modèle testé aujourd’hui, avec 678 g au compteur, tandis que l’Asus ROG Xbox Ally (blanche) pèse 670 g d’après la fiche constructeur.

Puisqu’on en est à la détailler sur toutes les coutures, l’Asus ROG Xbox Ally X est légèrement plus grande que sa grande sœur sortie en 2024, à savoir 29,0 cm de long, 12,1 cm de hauteur et 5 cm d’épaisseur. À l’occasion de cette nouvelle mouture, la console change très largement son design en détachant ses poignées de la structure globale, se rapprochant davantage d’un PlayStation Portal que de la Switch. Ces poignées latérales se trouvent être très ergonomiques, se positionnant bien avec les mains, y compris sur les plus grandes, et disposant de grips reprenant les lettres « ROG » sur l’arrière et « ROG XBOX » sur l’avant, de chaque côté de l’écran.

Ergonomie et Connectivité

Comme pour les modèles initiaux, ce modèle X, plus puissant, se pare d’une robe toute noire, à la différence du modèle Asus ROG Xbox Ally, de couleur blanche (nous n’avons pas pu essayer ce modèle dans le cadre de ce test, mais nous avions pu poser les mains dessus à la Gamescom en août dernier). Côté boutons, notez qu’il s’agit là de la même disposition que la ROG Ally X précédente, à quelques détails près : la présence d’un bouton Xbox sur la gauche de l’écran, permettant d’accéder à l’interface Xbox en surcouche de l’interface Asus ROG (nous y reviendrons), tandis que les boutons ABXY se voient désormais teintés en noir/gris comme le reste des contrôles et non plus colorisés. Ceux-ci gardent d’ailleurs toujours leur bruit assez présent à la pression.

Les boutons de manière générale ne changent pas de la variante antérieure, y compris les joysticks asymétriques à éclairage RGB qui ne sont toujours pas à effet Hall (cette technologie qui réduit les frottements mécaniques, prévenant ainsi le fameux drift, ces mouvements involontaires dus à un mauvais calibrage du joystick). À l’arrière, on retrouve deux palettes de chaque côté pour assigner des raccourcis, mais également deux gâchettes LB/RB et deux autres LT/RT, ces dernières étant, elles, équipées de l’effet Hall tout en n’étant pas adaptatives comme on peut les retrouver sur DualSense par exemple.

Et, forcément, comme Xbox ne possédant toujours pas de technologie haptique maison, l’Asus ROG Xbox Ally X ne dispose pas de cette fonctionnalité, mais des améliorations de vibrations HD sont prévues. De chaque côté de l’écran, se trouvent aussi deux autres boutons d’accès rapides à votre bibliothèque, au Centre de commande ou aux menus déroulants.

Sur le dessus, on retrouvera deux grosses évacuations de chaleur avec conception à double ventilateur Zero Gravity — qui refroidit efficacement quelle que soit votre position y compris à l’envers, mais qui aura tendance à bien souffler en mode Turbo, nous y reviendrons —, mais également un bouton de réglage de volume ainsi qu’un bouton d’alimentation avec lecteur d’empreinte digitale intégré qui apporte un pertinent confort à l’usage, de même que plusieurs ports et sorties dont :

1 port USB4 Type-C compatible DisplayPort 2.1 (compatible Thunderbolt 4)

1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort 2.1 Ces deux ports USB permettent la recharge rapide de l’appareil en 65W

1 emplacement pour carte microSD (supporte SD, SDXC et SDHC)

1 port audio Jack 3,5 mm

Matériel Xbox oblige, le système tourne sous Windows 11, avec ses qualités et ses nombreux défauts, dont notamment un manque d’ergonomie par moments pour une utilisation en mode portable et notamment sur un écran tactile aussi petit. On notera cependant la possibilité de choisir entre un mode « manette de jeu » et un mode « bureau » pour l’assignation des touches et la possibilité de diriger la souris avec son joystick droit par exemple. Un mode Auto est également présent : dans ce cas, la bécane essaiera de s’adapter en fonction de l’application ouverte.

Un conseil lors de votre unboxing : assurez-vous de recharger votre appareil avant le premier démarrage, le nôtre étant à plat d’emblée, mais surtout, prévoyez du temps devant vous puisque ce premier démarrage peut toutefois être assez long, comme cela peut être le cas dans la première installation d’un nouveau PC fraîchement acquis. L’occasion de rappeler que, bien qu’usuellement, ce genre de machines sont nommées « consoles portables », il s’agit bel et bien de PC portables à l’apparence de consoles nomades, avec un écran tactile.

Les sens en effervescence

L’écran, justement, mesure 7 pouces de diagonale (17,8 cm) soit pile-poil situé entre les tailles des deux versions de la Nintendo Switch, de format 16 : 9 et d’une résolution atteignant 1920 x 1080 p. Pas de 4K donc, mais pour cette taille, très peu d’intérêt, surtout si l’on se penche du côté de la ROG Xbox Ally (blanche) qui propose uniquement du 720p. Il nous faut aussi préciser qu’il ne s’agit pas d’un écran OLED, ce qui pourrait surprendre du fait de la présence de modèles OLED dans la concurrence (Steam Deck notamment), mais qui a permis notamment de maîtriser les coûts d’un appareil déjà très onéreux (comptez 899,99 € tout de même pour ce modèle).

Notez la protection utilisée de nouveau ici, du Gorilla Glass afin de réduire les reflets de surface tout en augmentant la dureté, pour une meilleure résistance aux rayures. On ne peut que reprocher cependant la présence de traces de doigts assez persistantes sur l’écran dès que l’on manipule un peu trop en version tactile. Un nettoyage consciencieux suffira à les faire disparaître, mais il nous fallait noter ce désagrément. Autrement, l’écran répond au quart de tour en cas de manipulation tactile. Le seul défaut : la chauffe, qui peut atteindre des niveaux assez élevés en cas de mode performance ou même en mode Turbo branché sur l’alimentation (voir notre partie sur les Tests techniques).

Avec la présence d’une dalle IPS à la belle luminosité (500 nits), on parvient à obtenir de belles images et de beaux contrastes (notez toutefois que le Dolby Vision vanté n’est présent qu’en connectant un moniteur externe compatible via le port USB-C), mais on regrettera tout de même un bel écran OLED pour ce modèle premium. Cet écran dispose toutefois d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz parfaitement palpable lors de nos sessions en jeu. Il est aussi soumis à la technologie FreeSync Premium (VRR) pour un gameplay ultra-fluide, y compris en extérieur, puisque nous n’avons connu aucune gêne même en plein soleil. Pas de gestion du HDR à proprement parler pour ce modèle non plus.

Sur les côtés et en façade, en bas de l’écran, viendront se positionner les deux haut-parleurs Smart Amp pour une meilleure immersion, d’autant plus que l’appareil est équipé du Dolby Atmos. Les haut-parleurs, qui ne sont pas cachés par les mains, prennent également en charge une technologie d’amplification intelligente, avec un rendu sonore réellement bluffant et d’autant plus puissant si l’on monte le niveau sonore, sans aucun grésillement ni surcharge, avec un tout petit « effet boite » qui ne gêne absolument pas. Pour information et pour terminer le bilan audio, la console portable inclut par ailleurs un microphone intégré avec suppression de bruit gérée par l’IA.

L’intérêt d’une surcouche Xbox

Comme nous l’avons dit, l’Asus ROG Xbox Ally X tourne sous Windows 11, ce qui engendrera inévitablement une tonne de mises à jour régulières, mais aussi, il faut bien l’avouer, une plateforme éprouvée, robuste, compatible et très largement supportée. L’avantage d’un tel système vous permet ainsi de télécharger et d’installer la plupart des applications de bureau que vous aimeriez utiliser, mais également toutes vos boutiques tierces comme l’Epic Games Store, Steam, GOG.com, Battle.net, Ubisoft Connect, etc. Vous pouvez aussi tester d’ouvrir l’application PS Remote Play de Sony, mais il vous faudra brancher une DualSense ou manette compatible sur un port USB-C pour en profiter, rendant son utilisation pas très ergonomique, dommage. Malgré tout, n’oublions pas que des jeux PlayStation Studios sont désormais présents sur Steam, et donc sur l’Asus ROG Xbox Ally X.

Puisqu’il s’agit d’un mini-PC portable et non réellement d’une console portable, vous pouvez tout à fait vous en servir pour vos travaux de bureautique avec un clavier externe, ou bien pour regarder des films sur vos plateformes de streaming préférées. L’ergonomie et le confort d’usage au quotidien seront ainsi à réévaluer en fonction de vos préférences, mais sachez que c’est possible. Bien entendu, l’usage premier de ce genre de bécane est de vous permettre de jouer à vos jeux vidéo préférés en déplacement ou en tout cas dans une zone même sans couverture internet si vos jeux sont installés en local. Pas de surprise ici : l’installation des jeux se fait aussi simplement que sur PC, en choisissant son répertoire, avec l’aide des logiciels tiers, ou bien via la toute nouvelle application Xbox PC récemment déployée et qui reprend ici toutes les boutiques pour les faire apparaître dans son menu.

C’est l’une des promesses de ces consoles portables signées Xbox et Asus, la possibilité de bénéficier de l’expérience Xbox Plein écran, et ce, dès l’allumage de votre console. Il s’agira d’un paramètre à activer après connexion à votre compte pour en bénéficier. Ainsi, à chaque allumage, vous n’arriverez pas sur un bureau Windows, mais sur l’application Xbox reprenant tous vos jeux installés (quelle que soit la boutique), votre abonnement Xbox Game Pass (un abonnement de trois mois au nouveau pallier Premium est inclus), mais également votre accès au Xbox Cloud Gaming (si vous disposez d’un abonnement).

Après quelques frayeurs quant aux ralentissements constatés lors de nos premières heures, il faut avouer qu’après les patchs nécessaires, tout roule comme un charme et est réellement optimisé pour la console. On notera tout de même qu’il sera probablement plus complexe de profiter de cette compatibilité si l’on décide d’installer des plateformes externes de type émulateur qui ne seront pas prises en charge dans l’application Xbox.

Bien entendu, celles et ceux qui sont habitués à l’interface Steam OS, plus « jolie » il est vrai, pourraient préférer repasser dessus, pourtant l’un des avantages de l’application Xbox revient au fait de centraliser toutes les boutiques tierces. Ce qui provoque aussi quelques interrogations, mais également quelques déceptions, puisque malgré cela, lancer un jeu provenant d’une application tierce lancera parfois l’application en question vous forçant de nouveau à lancer le jeu depuis le menu, perdant l’intérêt de ce précieux raccourci. On salue toutefois l’expertise de Microsoft en termes de software en parvenant à créer un écosystème complet sans repasser par une interface Asus ROG plus lourde ou moins polyvalente, et plus complète qu’une plateforme Steam OS.

Compatibilité et Cloud Gaming

L’occasion de rappeler ici quelque chose d’important et qui a pu provoquer quelques émois ou fake news ces dernières semaines : oui, il vous est évidemment possible de lancer des jeux natifs PC sur l’Asus ROG Xbox Ally X… mais uniquement à partir du moment où vous possédez la version PC du jeu, quelle que soit la boutique. Si vous ne possédez qu’une version Xbox pour un jeu qui ne fait pas partie du programme Xbox Play Anywhere (et il y en a encore des gros noms comme The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring ou encore Cyberpunk 2077), vous ne pourrez les lancer… qu’avec le Xbox Cloud Gaming. Nous avons d’ailleurs pu utiliser ce dernier sans heurts sur DOOM: The Dark Ages pendant au moins deux heures, après quelques jours de lenteurs dues au déploiement de la fonctionnalité sur les appareils de test.

Assurez-vous donc bien de la compatibilité des jeux avec l’appareil, d’autant plus que certains signalent également s’ils sont optimisés pour un appareil de ce type grâce au badge Windows Performance Fit. L’occasion de parler des spécificités de connectivité de l’appareil, compatible avec les normes de Wi-Fi 6E et de Bluetooth 5.4, parfait pour télécharger rapidement vos données et pour connecter des appareils externes comme un casque stéréo.

Cette application Xbox PC n’est pas la seule nouveauté apportée par cette surcouche Xbox puisque vous pouvez retrouver sur la gauche de votre écran le bouton Xbox précédemment décrit permettant d’accéder à la Game Bar bien connue des joueurs et des joueuses PC, avec vos derniers jeux lancés et les raccourcis vers les autres boutiques, les statistiques et les paramètres rapides du système (et notamment le Centre de commande personnalisable d’Armoury Crate SE).

On retrouvera aussi l’Assistant de jeu Copilot Gaming (en cours de déploiement), l’accès aux Captures (visionnage et création), à vos Succès ou votre espace Social Xbox, etc. tandis qu’en restant appuyé dessus, vous pourrez basculer d’une fenêtre ouverte à l’autre ou ouvrir un nouveau bureau comme sur un PC. L’avantage étant que si vous tentez de lancer un jeu alors qu’un autre est déjà ouvert, le console vous proposera de le fermer avant. On aurait aimé davantage de personnalisation possible avec ce bouton censé révolutionner l’usage des consoles Asus ROG Ally, mais il s’agit finalement d’un bouton de raccourcis bien fichu.

Comme nous vous le disions précédemment, sans compter la plateforme Windows 11 allégée par rapport à un PC de bureau, et la surcouche Xbox, votre Asus ROG Ally X disposera tout de même d’un accès à l’application Armoury Crate SE pour tout paramétrer en détail, que ce soient les performances, les préférences, l’éclairage RGB, le calibrage de l’écran, ou encore accéder là aussi à vos jeux, tandis qu’AMD propose toujours son logiciel de gestion des performances pour chaque jeu, ou permettant l’activation de modules d’optimisation comme l’AFMF (AMD Fluid Motion Frames) ou le RSR (Radeon Super Resolution — si les jeux concernés ne prennent pas en charge le FSR par exemple), une technologie de génération d’images conçue pour accélérer le rafraîchissement d’image pour un gameplay plus fluide y compris sur des titres récents.

Armoury Crate SE est sans conteste très bien développée pour ce genre d’appareils et correspondra à la plupart de vos usages. Cependant, il ne faut toutefois pas oublier un élément essentiel : vous ne jouez pas sur une console. Entendez par là que vous devrez très (très) souvent gérer vous-même les paramètres de vos jeux (avec la possibilité de les sauvegarder via l’application AMD Software) pour obtenir le meilleur ratio qualité visuelle/fluidité et usage de la batterie.

Puisqu’il ne s’agit pas d’un écosystème fermé comme peuvent l’être les Xbox Series X/S, PlayStation 5 ou Nintendo Switch 2, vous devrez « bidouiller » à de nombreuses reprises, et donc il vaut mieux disposer d’une petite expérience dans le gaming sur PC pour ne pas être découragé. Rassurez-vous, de nombreux guides sur le net ou sur le site officiel d’Asus vous permettront de trouver les meilleurs paramètres pour les plus gros jeux disponibles, y compris les plus récents.

Une bête qui ne demande qu’à être réveillée ?

Il est désormais temps de parler du nerf de la guerre : les performances. Et qui dit titres récents, dit forcément stockage de ces mêmes jeux sur votre appareil, et là aussi les Asus ROG Xbox Ally X sont une bonne surprise avec pas moins de 1 To de stockage SSD de type PCIe 4.0 NVMe M.2 (format 2280), de quoi voir venir et installer environ une quinzaine de jeux avoisinant les 65 Go. Durant toutes nos étapes d’installations, suppressions, copie de fichiers vidéos, ou plusieurs actions de ce type simultanément, le SSD n’a pas bronché une seule fois, prouvant là aussi la robustesse de l’équipement choisi par les deux constructeurs.

Lors de nos différentes sessions, nous avons pu essayer pas moins d’une douzaine de jeux de genre et de besoins différents en ressources, afin de tester les limites et les performances du système dans tous les modes d’alimentation. Votre Asus ROG Xbox Ally X vous proposera pas moins de 5 modes (avec un sixième un peu caché) :

Mode Manuel (entièrement paramétrable et avec profils enregistrables)

Mode Windows (en 17 W)

Mode Silencieux (13 W)

Mode Performances (17 W)

Mode Turbo (25 W)

Ce dernier mode propose un mode « caché » passant à 35 W en cas d’alimentation sur secteur après une très franche augmentation des performances, mais qui fait perdre son intérêt à une console jugée nomade. Ces différents modes d’alimentation vous permettront de jauger vos besoins en cas de travaux de bureautique, de gestion de fichiers, ou bien de jeux plus ou moins demandeurs, avec un impact non moins subtil sur la batterie.

La batterie n’a pas été tellement améliorée depuis la sortie de la ROG Ally X. La batterie est de type Li-ion à 4 cellules, avec une autonomie de 80 Wh, ce qui équivaut aux composants utilisés pour la ROG Ally X. À titre d’information, la ROG Ally première du nom comportait une batterie de 40 Wh et la ROG Xbox Ally vous permettra de profiter d’une batterie à mi-chemin, à 60 Wh. La gestion de l’éclairage RGB est aussi disponible si vous souhaitez davantage économiser de la batterie.

Il vous faudra compter un peu plus de 3h sur un jeu assez gourmand en mode Performances, sauf si vous baissez la qualité graphique, ce qui est largement dans la moyenne haute comparativement aux autres modèles de même type. Cependant, vous profiterez de bien plus de temps sur les jeux de type indépendant (y compris en mode silencieux), qui dépasseront allègrement le double. Notez que la marque a amélioré son mode veille, écran éteint, avec très peu de perdition de batterie sur ce laps de temps. Le constructeur annonce une durée de vie jusqu’au double de celle de la génération précédente, grâce aux performances du nouveau processeur et une meilleure efficacité.

Ce nouveau processeur inédit, c’est l’AMD Ryzen AI Z2 Extreme cadencé à 2,0 GHz (24 Mo de mémoire cache, 8 cœurs, 16 threads), une innovation trouvée uniquement dans cette nouvelle variante des ROG Ally, jusqu’alors associées au processeur Z1 Extreme. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (une première pour une console de ce type) couplée à l’AFMF et aux techniques d’upscaling comme le FSR, les performances sont ainsi augmentées sur le papier de 30 % par rapport à la génération précédente. La carte graphique demeure une AMD Radeon 890M Graphics. Côté mémoire vive, on retrouvera cette fois encore 24 Go de type LPDDR5X (avec une prise en charge en double canal), de quoi entrevoir de très belles performances.

L’heure des Tests

Mais dans les faits, cela donne quoi ? On a donc pu tester tout ce joli matos sur une douzaine de jeux, allant de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales à Hades II, en passant par Hi-Fi Rush, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ou encore Clair Obscur: Expedition 33. Et le premier constat que l’on peut dire, c’est que cela fait du bien de pouvoir jouer à ces grands jeux en nomade, sans se soucier de devoir trop rogner sur les performances, et cela est primordial quand il s’agit de se munir d’une machine aussi onéreuse.

Cela dit, n’espérez pas jouer en 1080p, qualité Ultra, en 60 fps et pendant 5 h non-stop, ce monde-là n’existe pas encore… du moins sans être en partie aidé de l’IA. Grâce aux technologies d’upscaling, nous avons pu rester en 1080p (voire 900p dans de très rares cas) et réduire la qualité graphique alors artificiellement augmentée, et ainsi profiter de performances avoisinant les 35 à 40 fps sur A Plague Tale: Requiem et Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, en qualité intermédiaire (la plupart des paramètres en Moyen et Ray-Tracing désactivé) et FSR en mode performance. Ces deux jeux nous ont permis d’accéder à des paramètres un peu plus élevés en gardant une fluidité suffisante en mode Turbo 35 W (branché sur secteur), mais faisaient partie des jeux les moins bien optimisés durant nos tests.

En revanche, les plus bluffants ont été Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Hades II. Le premier nous a permis de profiter d’un 63 fps constant grâce au FSR quel que soit le mode graphique utilisé (allant de « très faible » à « très élevé ») en mode Turbo ou Performances (le mode Silencieux étant encore jouable, mais forcément dégradé), tandis que le second nous a gratifié d’un magnifique 110 à 119 fps grâce à sa compatibilité avec notre écran à rafraîchissement variable pouvant aller jusqu’à 120 Hz et en qualité graphique maximale, malgré quelques saccades en début de partie. De quoi absolument profiter d’un pur bijou à faire absolument en cette fin d’année. Hi-Fi Rush s’en est aussi incroyablement bien sorti avec du 80 fps constant en réglages Élevés en mode de fonctionnement Performances.

Cyberpunk 2077 a été un peu notre mètre étalon durant ces tests, avec des résultats allant du bluffant au très décevant. Il s’agissait d’ailleurs de l’un des jeux que nous avons testés possédant la fonctionnalité de Benchmark, permettant de caler les paramètres de jeu sur ceux de votre bécane, et ainsi d’optimiser au maximum. En mode Turbo 35 W (branché), ce résultat nous a fourni une moyenne de fps de 101,5 avec des paramètres graphiques personnalisés (textures élevées, tout le reste en moyen, faible densité de foule, sans flou cinétique, pas de limitation des fps, pas de Ray-Tracing et l’utilisation du FSR 3.1 avec mise à l’échelle en mode Performance utilisant l’AMD FidelityFX Super Resolution 2.1).

Des constatations plutôt satisfaisantes une fois en jeu avec une fluidité fluctuant entre 80 et 90 fps. Dès lors que nous retirions la mise à l’échelle de la résolution, la moyenne de fps tombait à 60 en mode Turbo 25W, contre 48 en mode Performances et seulement 28 en mode Silencieux. Mais c’est quand nous avons désactivé la génération d’images (FSR 3.1) que le jeu a subi un véritable downgrade atteignant entre 21 et 42 fps selon le mode de fonctionnement de la console portable, qui souffrait ici des limites d’une non-optimisation des paramètres par le joueur.

Forza Horizon 5 était l’un des autres coups de bluff de l’Asus ROG Xbox Ally X qui proposait un mode Benchmark nous plaçant en paramètres élevés pour profiter d’un taux de rafraîchissement atteignant tout de même les 80 fps de manière constante, sans rogner sur la fidélité graphique, ce qui est d’autant plus impressionnant que le jeu n’a souffert d’aucun ralentissement durant nos sessions en route libre. Pour cela, nous placer en mode Turbo a suffi, en sachant que l’on tombe à 55-60 fps de moyenne en mode Silencieux avec quelques moments de popping léger. En branchant l’appareil, nous sommes parvenus jusqu’à 90 fps.

Enfin, si vous souhaitez lancer l’un des concurrents sérieux au GOTY 2025, Clair Obscur: Expedition 33, sachez que cela sera possible, en rognant aisément sur les paramètres graphiques. Pour obtenir du 40-45 fps plutôt stable sur la globalité de notre session d’une heure, il nous a fallu nous placer en mode de fonctionnement Turbo, descendre quelques paramètres graphiques (globalement de niveau intermédiaire) et activer le XeSS (l’IA de mise à l’échelle signée Intel) en mode Performances. Il nous a surtout fallu désactiver tous les flous cinétiques et les ombres pour profiter d’une belle fluidité, autrement la console souffrait tout de même sacrément.

En clair, si vous souhaitez du 60 fps constant sur ce genre de jeux sans utiliser de FSR ou autre type d’IA, il vous faudra assurément rogner sur la résolution ou les paramètres graphiques. Sur un écran de cette taille, ce n’est vraiment pas très grave, mais il est vrai qu’autrement, les sessions pouvaient rapidement devenir douloureuses. Les techniques d’upscaling sont donc vraiment primordiales pour bénéficier d’expériences adaptées sur ces Asus ROG Xbox Ally X et vous permettront de réellement changer votre expérience, y compris en consommant moins de batterie dans des modes plus économes.

Pour autant, il est frappant de constater les améliorations brutes entre l’ancienne génération de ROG Ally et celle-ci, grâce aux capacités du processeur embarqué. D’un autre côté, attendez-vous à profiter allègrement du bruit des ventilateurs en cas de mode Turbo 25W et surtout 35W (branché), tandis que vous les entendrez vraiment très peu dans le mode Performances 17 W et absolument pas en mode Silencieux 13 W. En conséquence, la machine va alors se mettre à chauffer, sur le dessus, mais également au niveau de l’écran, bien que vos mains soient toujours préservées sur les boutons et joysticks sans jamais nous gêner. Mais comme on dit, on n’a jamais rien sans rien. Toutefois, il nous fallait le signaler parce que cela peut vraiment surprendre au début.

Autrement, vous avez toujours la possibilité de vous procurer une carte graphique externe pour un boost non négligeable de puissance supplémentaire. Par exemple, la prochaine XG Mobile 2025 présentée au CES de Las Vegas en début d’année, vous permettra de bénéficier d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 (avec 24 Go de GDDR7 et 150 W de puissance brute), le tout en version portable grâce au port USB-4 de l’Asus ROG Xbox Ally X. Le prix et la date de disponibilité ne sont pas encore connus. Cependant, il vous faudra probablement casser de très nombreux billets pour vous procurer ce petit boîtier de 15 x 20 cm et de moins d’un kg.