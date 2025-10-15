Test Asus ROG Xbox Ally X – Ce qui se fait de mieux dans le parc des consoles portables ?

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
9
high-tech

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • La possibilité de jouer à des milliers de jeux en nomade dans de bonnes conditions
  • Performances vraiment au top (et quelques compromis)
  • Ergonomie nettement améliorée et design au top
  • Une autonomie enfin adaptée
  • Très agréable sur la durée malgré le poids imposant (715g)
  • La prise en charge des techniques de l'upscaling par intelligence artificielle
  • La personnalisation permise par Armory Crate SE
  • Le mode Xbox Plein Ecran, une bonne surprise
  • Présence de deux ports USB-C
  • La connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4
  • Qualité sonore de très haut niveau grâce au Dolby Atmos
  • Pas d'écran OLED
  • Les boutons ABXY sont toujours trop bruyants
  • Le bruit des ventilateurs assez présent en mode Turbo
  • Une chauffe bien gérée mais surprenante au début
  • Le prix justifié (899€) mais qui éloignera le grand public
  • Toujours pas d'effet Hall sur les joysticks
  • Des traces de doigts bien présentes en tactile
  • Pas de chargeur dans la boite (cause réglementation UE)
9

Et si Xbox, grâce à son partenariat avec Asus, tenait là l’une, si ce n’est la meilleure console portable actuellement présente sur le marché ? En proposant ce modèle premium avec 24 Go de mémoire vive, 1 To de disque dur et un tout nouveau processeur basé sur l’IA, la première collaboration de ce type entre les deux mastodontes des nouvelles technologies va faire parler, grâce à ses performances accrues très nettement palpables comparativement aux autres bécanes disponibles, son ergonomie et sa prise en main améliorées, sa polyvalence et sa compatibilité avec les autres boutiques via l’application Xbox Plein écran pour profiter de milliers de jeux en natif ou en Cloud Gaming, mais aussi et surtout à cause de son prix, qui rebutera forcément le grand public et même une frange de gamers habitués à jouer sur de plus grands écrans ou sur console, sans optimisation supplémentaire de leurs jeux. Une machine forcément pas faite pour tout le monde et qui demandera encore quelques concessions par moments. En proposant un mini-PC portable de ce calibre au prix deux fois supérieur à celui d’une Nintendo Switch 2 (incomparable en termes de performances) et même 100 € plus cher qu’une PlayStation 5 Pro, Xbox et Asus prennent le pari, celui de l’innovation, de l’excellence aussi, si on est prêts à y mettre le prix. Quitte à repousser encore un peu l’accès au commun des mortels à ce genre de technologies ultra-calibrées.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Sur le même thème

Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Image d\'illustration pour l\'article : Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE – Une bonne souris spécifiquement taillée pour les MMO

Image d\'illustration pour l\'article : Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE – Une bonne souris spécifiquement taillée pour les MMO

Une manette Sonic à collectionner : notre avis sur le modèle PDP REALMz

Image d\'illustration pour l\'article : Une manette Sonic à collectionner : notre avis sur le modèle PDP REALMz

Test Nacon Revolution X Unlimitited – Une manette unique et presque parfaite

Image d\'illustration pour l\'article : Test Nacon Revolution X Unlimitited – Une manette unique et presque parfaite
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires